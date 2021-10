O lançamento aconteceu na Cúpula do Caminho Niemeyer e contou com representantes do governo, do legislativo e de parceiros de diversos setores. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 20/10/2021 19:02 | Atualizado 20/10/2021 19:18

Com o objetivo de transformar a realidade e gerar oportunidades de renda e autonomia para 120 mulheres, a Prefeitura de Niterói lançou, nesta quarta-feira (20), o projeto Mulher Líder, que vai oferecer oportunidade de capacitação para elas na área do empreendedorismo feminino. O lançamento aconteceu na Cúpula do Caminho Niemeyer e foi bastante concorrido.

Segundo a Prefeitura, o projeto será desenvolvido com o prêmio que faz parte do edital do Consulado Americano – Federal Assistance 2021, recebido pela Coordenadoria de Políticas para Mulheres (Codim). "O projeto prevê que sobreviventes de violência de gênero ou em situação de vulnerabilidade social tenham um percentual de vagas para busca de oportunidades de geração de renda. O valor do prêmio, 19.655,18 mil dólares (cerca de R$ 109 mil), será utilizado ao longo de um ano", informou o Executivo no texto.





O secretário Executivo, Bira Marques, representou o prefeito de Niterói, Axel Grael, e ressaltou que a parceria é motivo de orgulho para a cidade. “É uma grande responsabilidade representar o prefeito Axel Grael neste evento. Essa parceria é motivo de orgulho. Estamos entre as prefeituras mais bem avaliadas do Brasil e em uma cidade com um dos melhores indicadores e isso é fruto de muito trabalho, esforço e planejamento. É de grande importância traduzir aquilo que a gente defende no processo eleitoral em políticas públicas. O poder público não chega sozinho a lugar nenhum e aí entram as parcerias. A parceria com a Câmara de Vereadores, com os setores privados que investem na cidade e com o terceiro setor é extremamente importante e amplia as oportunidades”, reforçou o secretário.





A coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), Fernanda Sixel, explicou que o desejo é que esse projeto possa transformar a vida das mulheres que passarem por ele. “A Codim existe há 18 anos e atende em três unidades com a missão principal de combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Queremos ofertar não só a porta de entrada para essas mulheres, com acolhimento e atendimento nos nossos equipamentos, mas construir as portas de saída e dar esperança, possibilidade e oportunidades para que essas mulheres construam uma nova trajetória”, destacou Sixel.



Segundo as informações, serão oferecidas quatro turmas com 30 vagas cada. "Os cursos têm duração de quatro meses. As disciplinas incluem ensino à distância e presencial e abrangem as competências de liderança, planejamento estratégico, gestão financeira, inovação, programação, marketing digital entre outras", afirmou A Prefeitura no texto.





A Cônsul geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Jacqueline Ward, esteve na cerimônia e destacou que o projeto Mulher Líder se alinha aos temas prioritários da missão americana no Brasil. “Hoje é um momento especial que marca o lançamento desta iniciativa incrível que vai dar muitas ferramentas necessárias para empoderar 120 mulheres. Quando recebemos a proposta do Mulher Líder sabíamos que seria o início de uma excelente parceria. Chegaram muitas propostas juntas, mas o empoderamento feminino, inovação e ascensão social têm sido temas prioritários para a missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil e isso é o que nos movimenta. Por isso escolhemos financiar esse projeto, pois acreditamos que a educação, o preparo e o incentivo são instrumentos que farão com que essas mulheres alcancem o seu máximo potencial”, declarou a cônsul.



Conforme destacou a Prefeitura a metodologia atende a pelo menos quatro itens propostos no edital como Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; Indústria, Inovação e Infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; e Redução das Desigualdades.





"O projeto Mulher Líder está alinhado ao Plano Estratégico de Niterói e colabora com a possibilidade de transformar a realidade dos lugares onde as mulheres residem a partir da ação direta de uma liderança empoderada e capacitada. Essa proposta vai ao encontro de uma cidade próspera e dinâmica, com promoção da inclusão social e permitindo que os cidadãos menos favorecidos tenham a oportunidade de fazer parte da geração de renda da cidade, por meio da construção de capital intelectual nas áreas conectadas aos pontos fortes econômicos locais ofertando oportunidades iguais", informou o Executivo no texto.



PARCERIAS - Segundo a Prefeitura, o desenvolvimento do projeto contou, desde o início, com várias parcerias. O Escritório de Gestão de Projetos, através do Núcleo de Relações Internacionais e Institucionais, apoiou o processo para obtenção dos recursos. O Núcleo exerce essa função de apoio às secretarias para firmar acordos internacionais e todo suporte no processo.





De acordo com as informações, a Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj) abrigará o espaço coworking em sua sede no Centro de Niterói, já o Senac-RJ participa na área de inovação com cursos, mentorias e bolsas de estudo. "Além disso, há uma parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com capacitações em programação e computação gráfica que já são parte integrante do Programa Plataforma Urbana Digital", finalizou a Prefeitura no texto.







Prefeitura de Niterói tem aula inaugural de Curso de Inserção do Mercado de Trabalho do Programa Potência Negra



20/10/2021 – A Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói realizou, nesta terça-feira (19), a aula inaugural do Curso de Inserção do Mundo do Trabalho, no auditório do Caminho Niemeyer. O curso é parte do projeto que integra o Programa Potência Negra, coordenado pela Subsecretaria de Promoção de Igualdade Racial (Supir) e tem como público alvo os alunos da rede pública de ensino que estão no segundo ciclo do ensino fundamental e outras pessoas negras que estão desempregadas.



O secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa, destaca que é necessário criar oportunidades para este público.



“A população negra é a principal vítima do cenário de desemprego. Precisamos desenvolver políticas públicas que combatam esse problema, para criar pontes e oportunidades de geração de emprego e renda”, reforça o secretário.



A aula inaugural contou com palestra da Carla Martins, do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), além de professores e diretoras da rede pública escolar da cidade. O curso é uma parceria com o CIEE e contará com capacitação e treinamento para temas como montagem de currículo, comportamento em entrevista de emprego e apoio psicológico. Além disso, o CIEE possui um banco de vagas de emprego e vai direcionar oportunidades para os alunos que concluírem o curso.



“Hoje foi um dia muito especial. Uma ideia se tornou realidade. O Programa Potência Negra abraçou os jovens negros. Uma grande entrega da Prefeitura para população negra de Niterói”, disse a subsecretária de Igualdade Racial, Gloria Anselmo.



Além do curso sobre Inserção no Mundo do Trabalho, o Programa Potência Negra lançou mais 4 cursos sobre afro-empreendedorismo, em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). São 100 vagas oferecidas por meio de convênio que implica em capacitação e acompanhamento dos alunos. Os cursos abordarão os seguintes temas: Planejamento de Negócios, Técnica de Vendas, Gestão de Microempreendedor Individual (MEI), Ação Empreendedora, Expansão de Negócios e Fluxo de Caixa.



Programa Potência Negra – O programa possui um conjunto de ações e projetos articulados, baseados em quatro eixos: inserção da juventude no mundo de trabalho, cursos profissionalizantes, empreendedorismo negro e incentivo à diversidade no setor privado. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os negros representam 72,9% dos desempregados do país, de um total de 13,9 milhões de pessoas nessa situação.