A cantora Evinha vai apresentar o show com seus maiores sucessos, ao lado de seu marido, o maestro francês Gérard Gambus. - Divulgação

A cantora Evinha vai apresentar o show com seus maiores sucessos, ao lado de seu marido, o maestro francês Gérard Gambus.Divulgação

Publicado 19/10/2021 21:39 | Atualizado 19/10/2021 21:44

A cantora carioca Eva Corrêa, mais conhecida na década de 1960 como Evinha, completa 52 anos de carreira solo neste ano de 2021 e quem ganhará presente é o público. Ela que atuou como integrante do Trio Esperança, para comemorar a data, estará de volta ao Brasil para apresentar o show com seus maiores sucessos, ao lado de seu marido, o maestro francês Gérard Gambus, em uma imperdível apresentação no sábado (30), às 19h, no Theatro Municipal de Niterói. Em meados da década de 1970, Evinha foi morar em Paris onde reside até hoje.



Os anos inesquecíveis dos festivais, vividos nos dias de hoje, através das imagens de antigamente, são sempre lembrados com Evinha cantando ‘Cantiga por Luciana’ (de Eduardo Souto e Paulinho Tapajós) na qual ficou em 1º lugar no IV Festival Internacional da Canção Popular, “Teletema’ (de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar) da novela ‘Véu de Noiva’ ou ‘Casaco Marron’ (do irmão Renato Corrêa).



Segundo as informações, além desses sucessos eternos, Evinha, certamente apresentará nesse show, canções de seu último trabalho em homenagem ao Guilherme Arantes, como ‘Amanhã’, ‘Um Dia, um Adeus’ além de ‘Deixa Chover’, 'La Bohème' (Charles Aznavour), 'Festa do Bolinha' (Roberto Carlos), 'Filme Triste' (versão Rossini Pinto), 'Passo do Elefantinho' (Rossini Pinto), 'Anjo' (Renato Correa) e muito mais.



Ainda na ocasião, o show terá a participação superespecial de Marizinha (componente do Trio Esperança e irmã da Evinha) e de Renata Moraes (vocalista do grupo Fundo de Quintal e sobrinha de Evinha) para tudo ficar em família.



O Theatro Municipal fica na Rua XV de Novembro, número 35, no Centro . Tel/zap: para maiores informações: 21-99731-0933. Os ingressos vendidos por R$ 60,00 / 30,00 (meia).