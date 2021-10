Segundo as informações, o idoso vai ganhar corte de cabelo e barbeiro, massoterapia, aferição de glicose, pressão e Índice de Massa Corpórea (IMC), saúde bucal, doação de livros e cadastro para solicitar o Cartão de Estacionamento do Idoso (CEI). - Divulgação SMID

Segundo as informações, o idoso vai ganhar corte de cabelo e barbeiro, massoterapia, aferição de glicose, pressão e Índice de Massa Corpórea (IMC), saúde bucal, doação de livros e cadastro para solicitar o Cartão de Estacionamento do Idoso (CEI).Divulgação SMID

Para fechar com chave de ouro o Mês do Idoso o Campo de São Bento vai receber diversas atividades gratuitas de saúde e lazer programadas pela Secretaria Municipal do Idoso (SMID) de Niterói, neste domingo (31). O evento acontece das 9h às 12h. O Dia Mundial do Idoso foi celebrado em 1º de outubro. São considerados idosos pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.



O secretário do Idoso, José Antonio Fernandez, celebra o encerramento das atividades. “Foi um mês de muitas atividades para os idosos. Estamos felizes com essa possibilidade do retorno a uma nova normalidade pós pandemia. Com a aplicação da vacina e, mais recentemente, a dose de reforço, os idosos estão podendo retomar as atividades e voltar a ressocializar, que é muito importante para eles”, destacou Zaf.



Segundo as informações, a atividade vai contar com corte de cabelo e barbeiro, massoterapia, aferição de glicose, pressão e Índice de Massa Corpórea (IMC), saúde bucal, doação de livros e cadastro para solicitar o Cartão de Estacionamento do Idoso (CEI). "O público ainda poderá curtir o show de Otávio Almeida, que trará canções de Cauby Peixoto, e uma apresentação do Cordão do Bola Branca", informou a Prefeitura no texto.