Segundo a FME, o Bairro de São Domingos ganhou a quinta escola no município totalmente renovada. - Divulgação - FME

Segundo a FME, o Bairro de São Domingos ganhou a quinta escola no município totalmente renovada.Divulgação - FME

Publicado 28/10/2021 19:54 | Atualizado 28/10/2021 20:02

A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói entregaram mais uma escola reformada nesta quinta-feira (28). A Escola Municipal Anísio Teixeira, localizada em São Domingos, passou por obras estruturais nas áreas interna e externa, ganhou novos vestiários e a reforma da quadra. O processo de revitalização e modernização da Rede Municipal faz parte das prioridades da SME/FME, que estão entregando a quinta escola totalmente renovada.



O secretário de Educação, Vinicius Wu, ressaltou que o investimento é essencial para melhorar a estrutura das escolas. “Investir na qualificação das escolas é muito importante, não só por conta das medidas de segurança em relação à pandemia, mas por acreditar que um ensino público de qualidade vem acompanhado de uma infraestrutura adequada e modernizada. O nosso objetivo é consolidar Niterói como a cidade com a melhor estrutura escolar do Rio de Janeiro e temos tudo para fazer isso se tornar realidade até o fim desse ciclo”, afirmou o secretário.



Segundo a Prefeitura niteroiense, a escola recebeu pintura externa e interna, a quadra esportiva foi completamente reformada e foi construído um vestiário feminino e masculino para que os alunos possam, após as atividades de educação física, tomar banho e dar continuidade às outras atividades pedagógicas ao longo do dia. "Além disso, as salas da secretaria e da direção foram ampliadas e renovadas, uma demanda da unidade que vai proporcionar mais espaço para os profissionais", explicou o Executivo no texto.





O presidente da FME, Fernando Cruz, enfatiza a importância do processo de reforma pelo qual as unidades estão passando e a necessidade de garantir a qualidade e a segurança para todos os membros da comunidade escolar. “É importante fazer com que a infraestrutura das escolas fique cada vez melhor para que o trabalho desenvolvido por todos os professores e pedagogos seja feito em um ambiente adequado, e é isso que a gente tem feito. Hoje mais de 80% da rede já foi reformada e temos certeza de que chegaremos em 100% em breve”, ressaltou Cruz.





A Escola Municipal Anísio Teixeira, inaugurada em 2014, atende 182 alunos do Ensino Fundamental, em tempo integral. A unidade oferece aulas de francês com profissionais da rede, e está desenvolvendo um projeto, em parceria com a Embaixada Francesa no Brasil, para se tornar uma escola bilíngue. O nome da escola homenageia o educador brasileiro Anísio Teixeira, que foi Secretário da Educação e Cultura do Rio de Janeiro em 1931. Anísio era um defensor da educação pública obrigatória, laica e integral, da Educação Infantil até a Universidade.







A diretora geral da unidade, Mara Rosana Lobo Alves, conta que a escola está muito satisfeita com as intervenções. Até ex-alunos tem visitado a unidade para conhecer os novos espaços. “Tanto a quadra quanto o vestiário eram uma reivindicação de toda a comunidade escolar. Estamos muito felizes com essa obra, em ver a escola pronta e com a quadra entregue para os alunos. Esses espaços são muito importantes porque as crianças ficam em horário integral na unidade, em um total de 9 horas. Eles ficaram muito felizes com a nova quadra”, disse a diretora.





REFORMA - Segundo a Prefeitura, desde o começo do ano, estão sendo realizadas obras de reforma e manutenção em diversas unidades. As intervenções incluem pinturas dos ambientes internos e externos, podas, limpeza dos pátios, trocas de portas e janelas, manutenção do telhado, construção de pátios e quadras, entre outras melhorias. "Já foram entregues reformadas as unidades: E. M. Vila Costa Monteiro, na Ititioca, UMEI Prof.ª Margareth Flores, em São Francisco, UMEI Lizete Fernandes Maciel, no Jacaré, e UMEI Prof. Hilka de Araújo Peçanha, em Santa Rosa", concluiu o Executivo nas informações.