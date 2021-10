A Câmara de Vereadores vai homenagear o jornalista Mário Dias, falecido em março, ao oferecer a ele seu nome à Rua 3 do bairro do Engenho do Mato, na Região Oceânica. - Divulgação Jornal Casa da Gente

Publicado 27/10/2021 20:34 | Atualizado 27/10/2021 20:39

A Câmara de Niterói vai homenagear o jornalista Mário Dias, falecido em março, oferecendo o nome dele à Rua 3 do bairro do Engenho do Mato, na Região Oceânica. O projeto de lei, que foi lido na sessão legislativa dessa quarta-feira, (27), é de autoria do presidente da Casa, vereador Milton Cal. Também o artista e ex-diretor do Teatro Municipal de Niterói, Sohail Saud, que morreu em maio, será nome da Rua 18, no mesmo bairro. A iniciativa também é do presidente Milton Cal.

Segundo as informações, ambos os projetos irão tramitar nas comissões legislativas e seguirão para votação pelos 21 vereadores do município. A previsão é de que a votação ocorra ainda esse ano, para em seguida o projeto ser sancionado pelo prefeito Axel Grael.



Em sua justificativa, o vereador Milton Cal destacou os relevantes serviços prestados pelos dois homenageados durante mais de 60 anos de atividades ininterruptas em diferentes setores culturais, artísticos e sociais do município. “Mário Dias nasceu em São Gonçalo, mas toda a sua vida profissional e afetiva foi em Niterói, onde conquistou uma legião de amigos através do jornalismo. Já Sohail Saud, além de diretor do Teatro Municipal e ativo participante da Cultura do município, foi o nosso Papai Noel oficial e durante a gestão do ex-presidente e atual vice-prefeito da cidade, Paulo Bagueira, coordenou o setor cultural da Câmara de Vereadores”, afirmou Cal.



Para a família dos homenageados, a iniciativa da Câmara de Vereadores é um reconhecimento do muito que os dois ofereceram à cidade. “Fico emocionada e sei que o Sohail está feliz por terem feito essa homenagem”, disse Suely Saud, viúva de Sohail. Para Luana Ramos Dias, filha do jornalista Mário Dias, o gesto da Câmara de Niterói é uma forma de expressar e agradecer o quanto Mario Dias fez pela cidade. “Niterói era a sua paixão. Ele respirava a cidade 24h por dia e conhecia cada canto dessa cidade e em qualquer lugar tinha um amigo”, concluiu Luana.