Ao longo do passeio, o grupo passou por ciclovias e ciclofaixas como a da Estrada Leopoldo Fróes e da Praia de São Francisco. - Divulgação

Ao longo do passeio, o grupo passou por ciclovias e ciclofaixas como a da Estrada Leopoldo Fróes e da Praia de São Francisco.Divulgação

Publicado 30/10/2021 17:27 | Atualizado 30/10/2021 17:27

A orla de Niterói foi palco, neste sábado (30), do Passeio Ciclístico Outubro Rosa, uma iniciativa com apoio da Prefeitura de Niterói para conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. O prefeito Axel Grael fez parte das cerca de 120 pessoas que participaram do trajeto, saindo da ciclovia da Avenida Marquês do Paraná e terminando na Praça do Rádio Amador, em São Francisco.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que o município já conta com 48 quilômetros de malha cicloviária e vai ganhar mais 60 com a implantação do sistema cicloviário da Região Oceânica, já em andamento.

“É muito interessante termos unido nessa pedalada duas causas tão importantes: a do combate ao câncer de mama e a agenda da mobilidade urbana. Nós passamos por trechos de malha cicloviária que possibilitam e dão segurança aos trajetos feitos com bicicleta. Foi um encontro para fechar esse mês de outubro, que ficou marcado, por exemplo, pelo lançamento do Niterói Mulher, um programa voltado para a prevenção e combate ao câncer de mama e de colo de útero”, destacou Grael.

A ciclista Fabrícia Farias, de 42 anos, começou recentemente a pedalar. Atualmente ela vai até a Região Oceânica com um grupo de ciclistas. “Eu tinha muito medo de andar de bicicleta em Niterói, do trânsito. O que vem dando segurança, me incentivando, é a implantação das ciclovias. Me sinto mais tranquila para pedalar”, contou Farias.

Segundo as informações, antes do passeio foi feita uma homenagem a um dos fundadores do Projeto Outubro Rosa Niterói, o fisioterapeuta Paulo Gonçalves, que faleceu em setembro deste ano.

“O Outubro Rosa Niterói acontece há 10 anos, como uma campanha de grande importância para a cidade. O câncer de mama é uma doença que pode ser tratada quando o diagnóstico é precoce. O que fizemos nessa pedalada foi chamar atenção para a importância da prevenção, lembrar às pessoas que façam seus exames”, disse Karla Barcellos, ativista e amiga de Paulo.

O Passeio Ciclístico Outubro Rosa foi realizado pelo Projeto Fika Cultural em parceria com a Niterói Experience, apoio da Prefeitura Municipal de Niterói (através do Niterói de Bicicleta, Nittrans e CODIM) e patrocínio da Café Meridiano.