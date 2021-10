A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) de Niterói já disponibilizou a lista no site https://superamais.niteroi.rj.gov.br. - Divulgação PMN

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) de Niterói já disponibilizou a lista no site https://superamais.niteroi.rj.gov.br. Divulgação PMN

Publicado 29/10/2021 21:04

O prazo para as empresas do quarto lote do Supera Mais Ágil solicitarem empréstimo termina no próximo sábado (6). A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) de Niterói já disponibilizou a lista no site https://superamais.niteroi.rj.gov.br. De acordo com a Secretaria, as empresas selecionadas deverão acessar o site do programa para fazer a solicitação de crédito e o upload dos arquivos solicitados na plataforma. Após análise documental da SMF, a tramitação segue para análise de crédito da AgeRio.

"Sabemos o quanto é importante nesse processo de retomada econômica o acesso ao crédito para dar fôlego às empresas. Por isso, estamos dando celeridade na análise dos pedidos. Queremos garantir que em, no máximo, 20 dias os empresários tenham resposta sobre a aprovação do empréstimo", afirmou a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz.

Segundo as informações, a Prefeitura de Niterói vai disponibilizar R$11 milhões em créditos às micro e pequenas empresas da cidade através do Programa Supera Mais Ágil, nova fase do Supera Mais. "Os três primeiros lotes foram divulgados entre os meses de setembro e dezembro de 2020. A primeira fase do programa beneficiou mais de 430 empresas e concedeu mais de R$18 milhões em empréstimos", afirmou o Executivo no texto.

O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói, em parceria com a AgeRio, que concede crédito com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$1 milhão. Os juros são integralmente custeados pela Prefeitura. O valor do empréstimo pode ser de até R$20 mil, R$50 mil ou R$80 mil, de acordo com o porte da empresa.