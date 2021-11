No Barreto, onde fica o cemitério do Maruí, será proibido parar e estacionar na Rua Galvão, entre meia-noite e 18h desta terça-feira (2). - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

No Barreto, onde fica o cemitério do Maruí, será proibido parar e estacionar na Rua Galvão, entre meia-noite e 18h desta terça-feira (2).Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 01/11/2021 14:57 | Atualizado 01/11/2021 15:02

A Prefeitura de Niterói montou um planejamento para receber as famílias que comparecerão aos cemitérios municipais de Niterói nesta terça-feira (2), Dia de Finados. Os três cemitérios municipais – Maruí, no Barreto; São Lázaro, em Itaipu; e São Francisco Xavier, em Charitas – estarão abertos de 8h às 18h. A expectativa é de que com as novas diretrizes do Programa Novo Normal Niterói, a frequência neste ano seja maior do que em 2020. Os cemitérios voltarão a receber missas, mantendo protocolos de distanciamento e uso de máscaras.

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) intensificou os serviços de capina e varrição nos três cemitérios municipais. A empresa contará com um efetivo maior para atender a demanda de limpeza no entorno dos cemitérios. Já os serviços de coleta domiciliar não sofrerão alteração por conta do feriado, no dia 2 de novembro.

A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) elaborou Operação Especial de trânsito para organizar o estacionamento e a circulação de veículos nas proximidades dos quatro cemitérios de Niterói.

No Barreto, onde fica o cemitério do Maruí, será proibido parar e estacionar na Rua Galvão, entre meia-noite e 18h desta terça-feira (2). A via terá mão invertida: a circulação será feita no sentido da Rua General Castrioto para a Rua Dr. Luiz Palmier, das 5h às 18h. A Travessa Valença será totalmente interditada ao trânsito e a rua General Castrioto ficará interditada no trecho entre as ruas Galvão e Maurício de Abreu, das 5h às 18h do dia 2. Os ônibus que saem do Centro e passam pela bifurcação da Rua Benjamin Constant, na altura do clube Tio Sam, serão desviados para a Rua Presidente Craveiro Lopes e Dr. Luiz Palmier para que assim possam acessar a Rua Dr. March, no horário entre 5h às 18h do feriado.

A fim de organizar o acesso aos cemitérios São Francisco Xavier e São Lázaro, em Charitas e Itaipu, a NitTrans irá auxiliar na travessia de pedestres e aumentar a fiscalização nas principais vias de acesso, Avenida Prefeito Sílvio Picanço e Estrada Francisco da Cruz Nunes.

No Cantagalo, o retorno em frente ao cemitério Parque da Colina poderá ser interditado de acordo com a necessidade, entre 5h e 18h do dia 2. Também será prestado auxílio para travessia de pedestres.