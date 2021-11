O Parque Naturalizado, é também uma forma simples e mais barata de ampliar a rede de áreas verdes urbanas. - Divulgação

Publicado 03/11/2021 19:16

O prefeito de Niterói, Axel Grael, em viagem com o apoio do Consulado-Geral dos países Baixos do Rio de Janeiro, visitou nesta quarta-feira (3), à Fundação Bernard Van Leer, em Roterdam, na Holanda. Ele conheceu, o Speeldernis, um parque dedicado às crianças com atividades focadas no estímulo a esta fase. Segundo informações, a iniciativa é semelhante a um parque naturalizado que será implantado, ainda este mês, na Praça Flávio Palmier, no Barreto, na Zona Norte da cidade.



De acordo com a Prefeitura, o parque naturalizado é um conceito que propõe a utilização de elementos como troncos, galhos e a própria topografia e vegetação dos terrenos para criar lugares de convívio e brincadeiras mais atraentes e desafiantes para as crianças. São também uma forma simples e mais barata de ampliar a rede de áreas verdes urbanas.



A ideia do Executivo é desenvolver uma série de iniciativas voltadas para promover mudança de comportamento no cuidado de crianças de 0 a 6 anos. Em 2020, a cidade passou a integrar a Urban95, iniciativa internacional, da Fundação Bernard Van Leer, com o objetivo de formar uma rede brasileira pela Primeira Infância.



“Estudos mostram que é na primeira infância, de zero a 6 anos, que as crianças adquirem capacidades de aprendizado, sociabilidade e afetividade que serão levadas para toda a vida. Por isso, buscamos experiências internacionais e investimos nos pequenos niteroienses”, ressaltou o prefeito Axel Grael.



O coordenador do Niterói De Bicicleta, Filipe Simões, e o secretário municipal do Clima, Luciano Paez, também participaram da visita. Os parques naturalizados são espaços para brincar desenvolvidos principalmente a partir de elementos naturais e de seu relevo.



“Os parques naturalizados fazem bem à saúde, estimulam as crianças e as deixam mais próximas dos adultos. É um orgulho acompanhar a administração de Niterói e ver a cidade investindo na Primeira Infância”, disse Cecilia Jones, diretora da Fundação Bernard Van Leer, entidade privada holandesa que há 50 anos atua em todo o mundo investindo em ações voltadas à Primeira Infância.



PRIMEIRA INFÂNCIA - Segundo a Prefeitura, em agosto, o prefeito Axel Grael, assinou uma carta-compromisso como parceiro da ação Pé de Infância, iniciativa da Urban95 que busca promover mudanças duradouras nos espaços públicos e nas oportunidades que moldam este período crucial da vida das crianças. Ele também assinou termo de compromisso com a Primeira Infância junto à Rede Nacional de Primeira Infância.



"Em agosto entrou no ar, via plataforma digital Colab, a consulta pública “Pé de Infância”, voltada para os pais e pessoas que cuidam de crianças nesta faixa etária. O objetivo era saber como é o dia a dia destes pais e cuidadores para a elaboração de projetos voltados para este público, crianças de 0 a 6 anos e, também, para as gestantes", informou a Prefeitura na nota.



O projeto Pé de Infância, para ser desenhado, contou, por um lado, com premissas científicas, e por outro, com cartografias afetivas das comunidades, participação de gestores dos municípios e participação de especialistas em Primeira Infância. Tudo para criar uma caixa de ferramentas que ajude cuidadores de crianças pequenas a incluir três comportamentos fundamentais em suas rotinas: brincar, cantar e contar histórias diariamente durante a primeira infância.



"Em outubro foi lançado um projeto de requalificação urbana voltado para a Primeira Infância, o Rotas Caminháveis. O objetivo do Rotas Caminháveis é desenvolver, implementar e ampliar soluções inovadoras e sustentáveis de mobilidade e espaço público, com foco no desenvolvimento de crianças entre zero e 6 anos, através da incorporação do conceito de primeira infância nas estratégias de planejamento urbano e na construção de edificações implementadas pela cidade", concluiu o Executivo no texto.