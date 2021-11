A quinta edição da Fesonit será realizada neste sábado (6), das 9h às 15h, no Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. - Divulgação

Publicado 03/11/2021 20:20



A quinta edição da Feira da Solidariedade de Niterói (Fesonit) será realizada neste sábado (6), das 9h às 15h, no Campo de São Bento, em Icaraí, Zona Sul da cidade. O evento, que conta com a parceria da Prefeitura, tem como objetivo apresentar à população o serviço das pastorais e de organizações sociais, além de promover a integração entre estes grupos.

Segundo as informações, durante a Feira serão oferecidos serviços gratuitos como a emissão do cartão do idoso. Haverá também a distribuição de mudas de plantas. De acordo com o padre João Claudio Nascimento, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, ao atuar na coordenação do evento, quem puder pode levar um quilo de alimento não perecível, que será distribuído entre as obras sociais e distribuídos para a população.

Segundo os organizadores, a Fesonit, este ano, irá reunir cerca de 20 paróquias, 20 instituições sociais e fará uma homenagem especial a três Paulos, moradores de Niterói, que morreram em decorrência da Covid-19: o autor Paulo Gustavo, o coordenador da campanha Outubro Rosa, Paulo Gonçalves, fundador do Outubro Rosa, e Paulo Peixoto, presidente do Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação (Gepar).

“Esta é uma edição que marca o retorno do trabalho das obras sociais não só da Igreja, como também das pastorais e organizações sociais neste momento de pandemia, com o plano do novo normal da cidade. Será um recomeço”, afirmou o padre João Claudio Nascimento.