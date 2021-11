A Associação Pestalozzi de Niterói inscreveu um projeto, no valor de R$ 190 mil, para a compra de equipamentos. - Divulgação

A Associação Pestalozzi de Niterói inscreveu um projeto, no valor de R$ 190 mil, para a compra de equipamentos.Divulgação

Publicado 04/11/2021 19:46 | Atualizado 04/11/2021 19:48

Recursos oriundos de uma emenda parlamentar foram direcionados a duas entidades de Niterói ao atender crianças com necessidades especiais. Segundo divulgou o deputado federal Paulo Ganime (Novo), a Associação Pestalozzi de Niterói vai receber R$ 190 mil, para a compra de equipamentos e materiais permanentes para o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II. Os outros R$ 150 mil foram para a Apae para implantar acessibilidade no prédio da instituição no Bairro Viçoso Jardim, que permitirá reativar o prédio e retomar os cursos profissionalizantes e as oficinas.



O político informou que as entidades foram selecionadas pelo Edital de Emendas Parlamentares ao Orçamento de 2022. "Dos 278 projetos de 54 municípios fluminenses inscritos no edital, 40 foram escolhidos após entrevistas e avaliações individuais para receber parte dos R$ 17,6 milhões em emendas individuais a que temos direito no orçamento da União em 2022", disse o deputado.

O Dia procurou as instituições para saber o que acharam da verba, e de acordo com a reportagem o dinheiro vai chegar em boa hora. "Ficamos gratos e satisfeitos de termos nossa proposta aprovada no edital e tal recurso será importante para que possamos dar continuidade ao nosso atendimento que tem como público alvo pessoas com deficiência de dezenas de cidades do Estado do Rio. Os recursos, frutos dos convênios com órgãos públicos federais são importantes para a manutenção e aprimoramento do nosso trabalho, uma vez que as tabelas de remunerações dos serviços que oferecemos via Sistema Único de Saúde (SUS) estão congeladas e desfasadas, fazendo com que instituições como a Pestalozzi de Niterói passe por imensas dificuldades para dar conta do atendimento à sua clientela" , destacou Carlos Considera, presidente da instituição que no dia 3 de dezembro completa 73 anos de atuação.

“Apesar de ser contrário ao modelo de emendas impositivas, procuramos garantir que os recursos sejam direcionados de forma técnica e isonômica para iniciativas que trarão retorno significativo para a sociedade fluminense. Dinheiro público precisa ser bem utilizado”, defende Ganime. O lançamento do edital é uma prática inovadora adotada pelos deputados do partido para oferecer total transparência e equidade ao processo de liberação de emendas parlamentares – recursos oriundos do orçamento público e destinados pelos parlamentares para atenderem demandas de seus estados.