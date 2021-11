O Centro de Artes UFF reunirá em lives e vídeos gravados no seu canal do YouTube artistas e pesquisadores que trabalham temáticas pertinentes à escrita de Dostoiévski. - Divulgação

O Centro de Artes UFF reunirá em lives e vídeos gravados no seu canal do YouTube artistas e pesquisadores que trabalham temáticas pertinentes à escrita de Dostoiévski.Divulgação

Publicado 05/11/2021 17:56 | Atualizado 05/11/2021 18:01

O Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF), comemora, entre 8 a 12 deste mês, os 200 anos de nascimento do escritor russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881), autor de obras clássicas da literatura mundial, como Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, Os Irmãos Karamázov, e outras. Segundo as informações, com o projeto 200 Dostoiévski, fruto de uma vasta pesquisa curatorial, o Centro de Artes UFF reunirá em lives e vídeos gravados no seu canal do YouTube artistas e pesquisadores que trabalham temáticas pertinentes à escrita do autor. Dentre os convidados, os atores Matheus Nachtergaele, Bel Kutner e Celso Frateschi apresentarão performances, leituras dramatizadas e exercícios artísticos inspirados na escrita dostoievskiana.O reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega destacou o alcance da obra de Dostoiévski. “No marco de seus duzentos anos, reveste-se de grande relevância no quadro da pesquisa e da internacionalização da universidade, ao enfocar o caráter transversal da obra do autor russo, conjugando as ciências sociais, a economia e a psicologia, dentre outras áreas, sob a lente da arte, no seu poder sempre atual de revelar as contradições da realidade e os dilemas do humano”, afirmou o reitor.O superintendente do Centro de Artes UFF, professor Leonardo Guelman, que assinou a direção curatorial do projeto, explicou que o evento conta com a participação de representantes diplomáticos, entre eles agregadores e culturais e do embaixador da Federação da Rússia, que abordarão aspectos históricos e culturais da terra natal do grande escritor. “A colaboração do Embaixador Alexey Labetskiy é de suma importância. Ele traz a representação diplomática da Rússia de maior notabilidade dentro do nosso país, o que só agrega reconhecimento ao projeto desenvolvido pela UFF, por meio do Centro de Artes, além de estimular intercâmbios culturais e científicos com a Universidade”, ressaltou Guelman.De acordo com as informações, a conferência de abertura do evento será proferida pelo tradutor, crítico literário e professor da UFF Paulo Bezerra, com o tema "20 anos com Dostoiévski". Tradutor de mais de 50 obras do russo para o português, o especialista narrará sobre a sua experiência de duas décadas como intérprete da literatura e profundo conhecedor das narrativas e personagens do escritor russo.Para os interessados, a programação principal também se estrutura em apresentações musicais, círculos de diálogos sobre o autor e exposição virtual. Na programação musical em homenagem à cultura russa, o Quarteto de Cordas da UFF trará a obra de Alexander Borodin (1833-1887), com a execução do Quarteto de cordas n° 2 em Ré Maior, 3º movimento (Notturno: Andante). Já a Orquestra Sinfônica Nacional UFF apresentará a Serenata para cordas, Op. 48, 3º movimento (Élégie: Larghetto elegiaco) de Tchaikovsky (1840-1894).Segundo a UFF, os círculos dialógicos serão o eixo das discussões do evento, com temáticas fundamentais ligadas às próprias obras, como o inconsciente, o sonho, a teodiceia e a polifonia, esta última amparada nos romances polifônicos de Dostoiévski, bem como na abordagem do filósofo russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), que abriu chaves interpretativas para a compreensão ampliada dessas obras.Para Leonardo Guelman, a singularidade de Dostoiévski reside na forma como expressa as múltiplas vozes de seus personagens, uma vez que ele não traz a visão de um único narrador, ou dele mesmo como autor, mas apresenta o protagonismo do outro como ampla dimensão da alteridade. “É uma obra pluridimensional e polifônica, que podemos relacionar na contemporaneidade com os mais inusitados lugares de fala, de vida e expressão.”Projeto 200 Dostoiévski reafirma a força da escrita do autorNascido em Moscou em 11 de novembro de 1821, Fiódor Dostoiévski cursou a Escola de Engenharia Militar no ano de 1837, em São Petersburgo, cidade em que viveu até a sua morte, em 1881. Em 1846, publica “Gente Pobre”, sua primeira novela, “O Duplo” e “Noites Brancas” (1847).Após ser condenado à morte por integrar um grupo revolucionário, tendo à última hora a pena comutada para prisão na Sibéria, onde ficou por dez anos em regime de trabalhos forçados na companhia dos mais diversos criminosos, Dostoiévski é anistiado em 1859, e retorna a São Petersburgo, onde narra as suas duras experiências em “Memórias da Casa Morta” (1862) e depois “Memórias do Subsolo” (1864), cuja narrativa representa um divisor de águas na sua escrita.Publica também o romance “Humilhados e Ofendidos” (1861), que se torna a porta de entrada para seus grandes romances, retratando a dura condição econômica e social de tipos oprimidos e a resistência à hipocrisia e falta de humanidade de seus opressores. “De alguma maneira, toda a produção dele, desde o primeiro livro, 'Gente Pobre', vai se construir sob esse olhar de empatia com as camadas mais excluídas. Ele era um grande intérprete da realidade, pois deixava que, pela ficção e a partir dos múltiplos olhares e vozes, a complexidade do mundo se revelasse para nós, leitores e pesquisadores dessas obras”, analisa o curador do projeto, Leonardo Guelman.A Universidade ressaltou que Dostoiévski transcende os limites literários ao abordar a pluralidade e a multiplicidade das questões culturais e a universalidade de temas comuns à sociedade, como a psicologia e o comportamento humano, a razão e a loucura, a religião, a política e a moral. "Através da observação e representação da humanidade das pessoas e da sociedade de sua época, o autor desenvolveu personagens tangivelmente reais, cujos profundos e complexos mergulhos em suas mentes foram retratados de forma minuciosa e poética. Os dilemas humanos universais presentes em sua obra consolidaram sua vasta criação como um clássico imprescindível da literatura mundial, influenciando muitos escritores e artistas não somente na Rússia, mas em todo mundo, inclusive no Brasil", realçou a UFF no texto.O escritor é também o autor de “Um Jogador” (1867), “O Eterno Marido” (1870), “Crime e Castigo” (1866), “O Idiota” (1869), “Os Demônios” (1872), “O Adolescente” (1875), e o outro clássico “Os Irmãos Karamázov” (1880). "Mais que um tributo ou uma homenagem, revisitar a obra de Dostoiévski em 2021 é atender a uma reflexão necessária e atual, pois além de ampliar nosso horizonte de perspectiva em meio a uma sociedade tão conturbada, estabelece um diálogo permanente com essas questões universais no que se refere à humanidade", concluiu o reitor da UFF.Para mais informações é só acessar a programação completa pelo site www.centrodeartes.uff.br e assistir às atividades do projeto 200 Dostoiévski, de 8 a 12/11, pelo canal do Centro de Artes UFF no endereço: http://youtube.com/centrodeartesuffoficial