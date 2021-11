A exposição movimenta a cidade de Niterói para alertar sobre a importância da conscientização do câncer de mama. - Divulgação

A exposição movimenta a cidade de Niterói para alertar sobre a importância da conscientização do câncer de mama.Divulgação

Publicado 05/11/2021 19:23

A exposição: “Quem tem medo de câncer? Aqui ninguém tem” teve início em um centro oncológico na Zona Sul de Niterói e reúne fotos de pacientes de câncer de mama para trazer um novo olhar do tratamento: ao invés de um espaço de doença, um lugar de cura, vida, diversidade e informação. Um exemplo, é a foto de um homem que passou pelo tratamento, desmistificando que tumores de mama são exclusivos às mulheres. A mostra foi inaugurada na última segunda-feira, (01) e pode ser vista até 15 de dezembro, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, na PróOnco Mulher da unidade Oncomed de São Francisco, na Rua Araribóia, 6. O ingresso é um quilo de alimento não perecível.





"A exposição é uma das novidades do nosso Outubro Rosa, que chega à sua quinta edição se consolidando como um evento tradicional que movimenta a cidade de Niterói para alertar sobre a importância da conscientização do câncer de mama", diz o mastologista Rodrigo Souto, diretor da PróOnco Mulher que promove o evento em parceria com a Oncomed e a Liga Fluminense Contra o Câncer e médico de todos que participam da mostra.





Ao todo, a mostra reúne fotografias de 15 pacientes em painéis que registram o resumo da vivência de cada um. Quatro deles estão em tratamento adjuvante e os demais já curados, em acompanhamento, como o estofador de móveis Rafael Lopes, 70 anos, que descobriu o tumor na mama há um ano. “Foi durante um jogo do Flamengo em novembro do ano passado. Eu estava em casa sem camisa e sem querer bati a mão no peito e senti o tumor. Na verdade, foi a mão de Deus”, contou emocionado Rafael, que tem histórico de câncer de mama na família: duas irmãs, duas sobrinhas e a filha Lilia, operada em 2018, aos 38 anos, que também está na exposição e ajudou a custear o tratamento do pai.



"Foi tudo muito rápido, o que permitiu a minha cura. Se eu tivesse que esperar nem sei como estaria agora. Precisamos entender a importância de se cuidar, se precaver, não deixar de ir ao médico. Principalmente nós homens, que achamos que somos fortes. Mas as doenças aparecem. Aparecem em qualquer um, em todo mundo. Não só o câncer de mama, mas de próstata e outros males. E depois que passamos por uma doença assim vemos o mundo de outra forma. Ficamos muito mais sensíveis, dando mais valor à vida", ressaltou Rafael.



Segundo as informações, para o Outubro Rosa deste ano, a PróOnco adotou como slogan “Existem dias pinks para quem já teve dias punks!”, com uma programação de palestras, cultura e depoimentos comoventes de pessoas que superaram o câncer de mama. A importância da nutrição no tratamento; os direitos dos pacientes oncológicos; e a autoestima foram alguns dos temas tratados nesta edição, que ofereceu também atividades como as de teatro e yoga, além de uma série de atendimentos gratuitos.



"Buscamos proporcionar uma programação repleta de atividades educacionais para conscientizar os pacientes da necessidade do autocuidado, da importância do diagnóstico precoce. Mas fizemos isso com muita leveza, com mensagens de esperança na cura e em dias alegres e emocionantes para os que enfrentam o câncer", avaliou Rodrigo Souto.





Dados do câncer de mama - Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa para 2021 é a de que sejam registrados no país quase 67 mil novos casos de câncer, aproximadamente 43,74 casos por 100 mil mulheres (INCA, 2020). Pelas pesquisas, o câncer de mama é o que mais ocorre em mulheres dentro do território nacional, com taxas maiores em áreas desenvolvidas (Sul e Sudeste) e menores na Região Norte.