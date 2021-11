A Executiva ampliada do PDT se reuniu na noite desta segunda (8), de forma presencial, para uma Plenária com os pré candidatos a deputado federal e estadual. - Divulgação

Publicado 08/11/2021 21:43 | Atualizado 09/11/2021 20:27

O ex-prefeito de Niterói e pré-candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, iniciou nesta segunda-feira (8) a série de visitas que fará à Baixada Fluminense esta semana. Até sexta-feira (12) o trabalhista conversará com lideranças políticas, sociais, empresariais e religiosas para debater a elaboração do plano ‘O Estado do Rio de Janeiro que Queremos’, que lançará na campanha eleitoral.



Segundo as informações, Neves embarcou em um trem na Central do Brasil para chegar ao município de Belford Roxo, onde se reuniu com o prefeito Waguinho, com quem conversou sobre a importância estratégica da Baixada Fluminense para a reconstrução do estado do Rio de Janeiro. No trajeto o trabalhista conversou com passageiros sobre os problemas do transporte público.



“A Baixada Fluminense é uma região esquecida e abandonada pelo Governo do Estado. Os passageiros reclamam da falta de trens, da frequência irregular, da superlotação nos horários de rush, da falta de conforto e segurança. Milhares de trabalhadoras e trabalhadores sofrem todos os dias em seu deslocamento da Baixada e da Zona Oeste do Rio para Barra, Centro e Zona Sul. É preciso fazer o Governo do Estado trabalhar muito bem para a população da Baixada”, afirmou Rodrigo Neves.



A necessidade de implementação de um plano de desenvolvimento específico para a Baixada Fluminense também foi citada pelo pré-candidato a governador.



“É necessário priorizar investimentos em infraestrutura, como saneamento e urbanização. É urgente a adoção de medidas que impulsionem o desenvolvimento econômico da Baixada, de forma a trazer mais empregos para os trabalhadores da região; assim como é preciso cuidar do desenvolvimento social dos municípios, com mais equipamentos de saúde pública, educação em tempo integral e segurança pública de qualidade para todos”, listou Rodrigo Neves.

REUNIÃO PDT - A Executiva ampliada do PDT se reuniu na noite desta segunda (8), de forma presencial no Centro do Rio, para uma Plenária com os pré candidatos a deputado federal e estadual e para discutir o momento político. O encontro foi comando por Carlos Lupi e Rodrigo Neves, presidente da legenda e pré-candidato da sigla ao governo do Estado. Respectivamente, o encontro contou com a presença de parlamentares, presidentes regionais e dos movimentos partidários.