As cenas apresentadas vão abordar a vitalidade na escrita e o retorno à casa onde Cora Coralina passou grande parte da sua infância. - Divulgação PMN - Foto: Carol Higa

As cenas apresentadas vão abordar a vitalidade na escrita e o retorno à casa onde Cora Coralina passou grande parte da sua infância.Divulgação PMN - Foto: Carol Higa

Publicado 09/11/2021 19:04

A Companhia de Ballet de Niterói vai levar ao palco do Teatro Municipal da cidade, no próximo fim de semana, a poesia e os contos da escritora goiana Cora Coralina (uma das mais importantes e premiadas do país), através do espetáculo “Pedra Doce - Poética de Cora Coralina”. Segundo as informações, a dramaturgia do espetáculo foi conduzida pela coreógrafa Ana Vitória Freire, ao trabalhar para replicar a vida simples de Cora, com sua potência de uma mulher à frente do seu tempo. De acordo com o Executivo, as cenas apresentadas vão abordar sua vitalidade na escrita e o retorno à casa onde ela passou grande parte da sua infância. Os espetáculos ocorrem nesta sexta (12), às 19h, e sábado e domingo (13 e 14), às 18h.



Conforme a Prefeitura no texto, toda a coreografia foi criada pelos próprios bailarinos, inspirados em passagens dos poemas de Cora durante os ensaios. Para o diretor Artístico da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, Fran Mello, este é o foco principal do espetáculo: correlacionar a fisicalidade com a leitura, frase por frase e ressoar no corpo um diálogo direto com as palavras dos poemas.





“Nenhum movimento corporal foi utilizado sem que houvesse uma sintonia com os textos dela. O espetáculo busca correlacionar a escrita de Cora, seus ímpetos e necessidades em escrever, com a dos corpos dos bailarinos ao ler (ou ouvir) seus poemas”, explicou Mello.



Ele disse que, permeado de memórias, o público será contagiado na plateia com o aroma do doce de coco feito em cena. "Todo o trabalho literário de Cora se refere a sua vida pessoal. Assim, este espetáculo também segue uma linguagem biográfica, retratando sua vida vendendo doces e entregando seus escritos aos clientes. A poesia de Cora Coralina atravessa gerações, pois permite fácil identificação do leitor com seus escritos", realçou o artista.



De acordo com o apurado, o nome “Pedra Doce” traz essa poética em si, propondo a reflexão sobre as múltiplas potências da palavra “pedra”. A pedra que destrói também pode ser a que constrói. O açúcar utilizado para glacear suas frutas, após dias secando ao sol, viravam pedras deliciosas.



Segundo Mello, os figurinos fazem alusão às múltiplas vidas que ‘habitavam’ em Cora. Os bailarinos ficaram livres para escolher suas vestes, levando à cena a multiplicidade de identidades que são percebidos em seus poemas. Segundo Fran Mello, a escolha do figurino partiu da premissa de questionar como os bailarinos se vestiriam, caso fossem convidados para um almoço de domingo na casa de Cora. “Que roupa eles usariam neste encontro?”, explicou o artista.



Protocolos Sanitários - De acordo com o Decreto Municipal 14.142/ 2021, é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. O compromisso é com o bem-estar e a saúde do público, colaboradores e dos artistas que passam pelo Theatro Municipal de Niterói. Todos os protocolos sanitários são adotados, como aferição de temperatura, presença de totem de álcool em gel e tapetes de higienização, obrigatoriedade do uso de máscaras e capacidade reduzida do local. O acesso ao espaço apenas acontecerá mediante o cumprimento das normas de segurança indicadas nos cartazes e banners.





Segundo as informações, uma lata de leite em pó que será doada para a Campanha Niterói Solidária e o ingresso pode ser adquirido pelo site da Sympla.