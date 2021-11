A tradicional árvore da Praça Rádio Amador, na divisa entre São Francisco e Charitas, terá 50 metros de comprimento e poderá ser vista até mesmo por quem estiver no meio da Baía de Guanabara. - Divulgação PMN

Publicado 08/11/2021 20:09 | Atualizado 08/11/2021 20:14



A Prefeitura de Niterói iniciou a montagem da iluminação de natal do Campo de São Bento e da tradicional árvore de Charitas, na Praça Rádio Amador. Com nome de Natal Esperança Niterói, a festividade também terá iluminação temática nas principais vias da cidade, parques, praças e hortos e está prevista para ser inaugurada no dia 22 de novembro, em comemoração ao aniversário da cidade. O objetivo é realizar um natal respeitoso e levar esperança para os niteroienses, além de prestar uma homenagem às vítimas da Covid-19.

Segundo as informações, um milhão de microlâmpadas enfeitarão a cidade, em vias como a Marquês do Paraná e a Alameda São Boaventura, além dos espaços públicos: Campo de São Bento e Horto de Itaipu. A Praça Enéas de Castro e o Horto do Fonseca também receberão decoração e contarão com árvores de natal.

"Já a tradicional árvore da Praça Rádio Amador, na divisa entre São Francisco e Charitas, terá 50 metros de comprimento e poderá ser vista até mesmo por quem estiver no meio da Baía de Guanabara. Serão 5 mil unidades de cordões de LED na cor azul com fio transparente, distribuídos na árvore em forma de cortina, com uma figura tridimensional em sua ponteira em formato de rosa dos ventos, apontando para todos os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste), medindo cerca de 3,90 metros de altura por 3,50 metros de largura. O niteroiense e os visitantes poderão também entrar na árvore, que terá um papai noel para fotos, além de um painel de LED com imagens temáticas. Todas as atrações seguirão as normas da Fase 2 do Programa Novo Normal Niterói", informou a Prefeitura no texto.

“A cidade vem sofrendo muito com a pandemia da Covid-19. Com o esforço de todos, temos conseguido vencer essa luta e queremos levar esperança para os niteroienses nesse natal, não esquecendo de homenagear as dolorosas perdas que tivemos”, diz Dayse Monassa, secretária de Conservação e Serviços Públicos.

CONCURSO - Segundo a Prefeitura, além de decorar os espaços públicos em diversos bairros da cidade, Niterói também irá promover o seu 5º Concurso de Decoração Natalina. A ideia é que os moradores participem decorando fachadas, estabelecimentos comerciais, prédios e residências em geral, com muita criatividade e inspiração, ajudando também a incrementar as vendas no comércio e a criar uma nova opção turística para a região metropolitana. As inscrições podem ser feitas através do site www.visit.niteroi.br, onde está disponível o regulamento

Uma comissão julgadora fará as visitas em todas fachadas decoradas inscritas no período entre 29 de novembro e 10 de dezembro. O resultado será divulgado no dia 13 de dezembro.

Os vencedores receberão troféus e certificados. Haverá um prêmio “hors concours”. Os quesitos a serem julgados são: análise do espírito natalino; criatividade e originalidade; impacto visual; e iluminação da decoração do imóvel.