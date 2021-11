A artista niteroiense Duda Oliveira, exposição "Enredados" no Centro Cultural Correios, no Rio. - Divulgação

Publicado 08/11/2021 19:54 | Atualizado 08/11/2021 19:58

A cidade de Niterói é bem representada pela artista plástica niteroiense Duda Oliveira na Exposição “Enredados”, que acontece no Centro Cultural Correios RJ, no Centro da capital. No local, ela apresenta seis esculturas e seis pinturas. O trabalho tem o objetivo de questionar ações e exigir mudanças de comportamento, mexendo com as emoções dos visitantes, até o dia 04 de dezembro.

Sobre a exposição ser na mesma época em que se realiza a COP 26 (26ª Conferência das Partes), para discussão do combate às mudanças climáticas, a partir de ações conjuntas entre os países, a artista disse que espera contribuir, em "Enredados" , com um processo de arte experimental, como forma de protesto, utilizando tecidos mergulhados nas águas repletas de detritos da Baía de Guanabara, metal naval, vergalhões e sucata, transmutando em obras vivas o que era apenas descarte indevido.

“A escultura e pintura são a minha fuga, um momento em que fico ligada somente em mim. A vida sempre me levou para esse lado, em todos seus extremos”, diz Duda . "Meus quadros possuem sempre marcas da ação do tempo, desgastes, arranhões. Minha linguagem na pintura está ligada à maneira que o tempo faz seu registro em tudo o que é vivo e resistente. As cores sempre vibram, como se pulsassem vida e quisessem transpor tempo e espaço, em um constante paradoxo de vida e morte, existir e possuir, buscas do eu existencial", concluiu a artista.