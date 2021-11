Segundo as informações, são mais de 100 vagas para pessoas com idade a partir dos 6 anos de idade. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 09/11/2021 19:17

A Plataforma Urbana Digital da Engenhoca (Pud), projeto da Prefeitura de Niterói, está com inscrições abertas para diversos cursos no modo presencial. São mais de 100 vagas para pessoas com idade a partir dos 6 anos de idade. Os cursos são gratuitos e as inscrições devem ser feitas pelo site http://plataformadigital.niteroi.br/.

A Pud está com vagas abertas para os cursos de Informática básica I, II e III, Informática básica com processamento de texto, Introdução às planilhas, Robótica com lego, Noções básicas para impressão 3D, Fotografia fundamentos e Operação básica de drone.

Desde a sua inauguração, em 2018, a Plataforma já aprovou quase 6 mil alunos em diversos cursos. Atualmente, o Pud conta com 7311 cadastros de alunos. A Plataforma on-line registra mais de 700 alunos matriculados nos 31 cursos oferecidos até o momento.

Segundo a Prefeitura, a Plataforma Urbana Digital, coordenada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, é um ambiente de divulgação científica, popularização da ciência e universalização do acesso às novas tecnologias e inovação. A PUD oferece cursos livres e profissionalizantes na área tecnológica, promove atividades com jogos, simuladores virtuais, galerias com informações diversas e outras possibilidades que se abrem a partir da cultura digital e maker.

"A principal metodologia utilizada nas atividades é a gamificação (Desafio Conectado), propondo um aprendizado mais significativo e envolvente. Os cursos oferecidos são focados na qualificação para o mercado de trabalho e para a formação global, ampliando a dimensão educacional, lúdica, criativa e tecnológica da população", informou o Executivo no texto.