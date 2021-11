O presidente do Mis-RJ, Cesar Miranda Ribeiro, assina contrato com Mona Vilardo. - Divulgação

O presidente do Mis-RJ, Cesar Miranda Ribeiro, assina contrato com Mona Vilardo. Divulgação

Publicado 09/11/2021 19:39

O Museu da Imagem e do Som (Mis) apostou e se deu bem. Pois, o programa “Sons de Crônica com Mona Vilardo “, sob o comando da cantora e escritora de Niterói já é sucesso com 40 dias

no ar na web rádio, após estrear no dia 22 de setembro. O programa vai ao ar quinzenalmente, às quartas-feiras, às 15 e 21 horas.

Na sua narrativa, Mona Vilardo faz leitura de episódios que constam do seu livro “50 sons

de crônica - para ler e ouvir”, com temas variados, divertidos e homenagens a importantes

compositores. A sonorização dos programas leva a assinatura do maestro Renato Alencar.



O presidente do Mis-RJ, Cesar Miranda Ribeiro, não poupa elogios à artista: “Suas crônicas

bem escritas são um deleite para o leitor. Imagine uma crônica musical embalada em

lindas canções, interpretada por uma cantora, atriz e escritora? Assim é feito o programa

na web rádio do Mis”, revelou Ribeiro.

Ele revelou ainda que sua filosofia na Rádio Mis é diversificar a programação e levar

para o público informação de qualidade de uma forma descontraída. “É isso que Mona

Vilardo realiza em Sons de Crônica. Uma divertida viagem literomusical apresentada

quinzenalmente na Rádio Mis, às 15h, abordando diversos aspectos da cultura brasileira

com histórias e canções”, afirmou o presidente do Museu da Imagem e do Som do Rio de

Janeiro.



Pioneira, a Rádio Mis RJ é a primeira web rádio de um museu do estado do Rio de Janeiro,

dedicada à cultura, com um endereço oficial Pioneira, a Rádio Mis RJ é a primeira web rádio de um museu do estado do Rio de Janeiro,dedicada à cultura, com um endereço oficial www.webradio.mis.rj.gov.br . O Museu da Imagem e do Som tem papel fundamental nesse quesito, foi o primeiro audiovisual criado no país, com a missão de registrar e preservar a memória audiovisual da cultura brasileira, um acontecimento marcante para o Brasil e para o antigo Estado da Guanabara.

Segundo as informações, a Web Rádio Mis RJ, inaugurada em 2 de abril de 2021, cumpre em poucos meses de veiculação, o propósito de democratizar o acesso à cultura, disponibilizando o rico acervo do

museu para um número cada vez maior de pessoas.