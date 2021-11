Segundo as informações, a administração municipal vai arcar com o custeio de nove profissionais a mais atendendo a cidade todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. - Divulgação

Segundo as informações, a administração municipal vai arcar com o custeio de nove profissionais a mais atendendo a cidade todos os dias, incluindo fins de semana e feriados.Divulgação

Publicado 10/11/2021 20:46

A Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói firmou convênio com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para reforçar o efetivo dos quartéis que atendem o município. Segundo as informações, a administração municipal vai arcar com o custeio de nove profissionais a mais atendendo a cidade todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. Com o convênio, os quartéis de bombeiros localizados no Centro, em Charitas e Itaipu terão seus efetivos aumentados diariamente.

O secretário municipal de Defesa Civil de Niterói, Walace Medeiros, defendeu que investimentos expressivos em obras de infraestrutura de drenagem e contenção de encostas, além da implantação de equipamentos e tecnologias de monitoramento meteorológico têm sido fundamentais para a capacidade de resiliência do município. "O convênio com o Corpo de Bombeiros, além de promover o aumento do efetivo operacional da corporação, reduzindo o tempo de resposta de atendimento às emergências, caracteriza a integração entre as esferas Estadual e Municipal de Proteção e Defesa Civil", detalhou Medeiros.

Segundo a Prefeitura, oito dos nove profissionais vão aumentar o efetivo das equipes de combate aos incêndios e salvamentos, inclusive nas praias. "Os Bombeiros Militares atuarão dentro da esfera de competências e atribuições da corporação, ficando subordinados ao oficial de serviço do quartel, além de participar de atividades preventivas (palestras, cursos e vistorias) junto às equipes da Defesa Civil municipal", afirmou o Executivo no texto.

Conforme o convênio, o nono profissional ficará no Centro de Monitoramento e Operações (CMO) da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, que contará diariamente com um Bombeiro Militar. "A missão dele será estabelecer a comunicação permanente com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros e otimizar o intercâmbio de informações, assim como acionar equipes nos casos de emergência, a partir de protocolos específicos", afirmou Medeiros.

A parceria também vai aprimorar as atividades preventivas e de protocolos operacionais de resposta às emergências, fortalecendo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, contribuindo para a redução dos riscos e mitigação dos impactos dos desastres.