Segundo o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, a ação é inédita na cidade. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Segundo o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, a ação é inédita na cidade.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 11/11/2021 21:11

A partir da próxima sexta-feira (12), a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, inicia o Orçamento Participativo da Cultura (OP). Os encontros abertos à população serão realizados nas cinco regiões da cidade, com o objetivo de debater e deliberar a aplicação de recursos em atividades culturais nessas áreas. No total, R$ 700 mil no orçamento de 2022 serão destinados às ações.

"A participação popular é uma marca desta gestão, porque acreditamos na escuta dos niteroienses como chave para a decisão sobre o futuro de Niterói. É com a construção do Orçamento Participativo que vamos definir, de forma democrática, as prioridades para cada região da cidade. Vamos ouvir da população de que forma eles veem a destinação dos investimentos da cidade na área da cultura", destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Segundo o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, a ação é inédita na cidade e garante que a população decida, de forma democrática, o que deseja levar para seus bairros e regiões, no que diz respeito a ações culturais.

“Sempre que conversamos com a população, percebemos que muitas pessoas têm ideias incríveis de atividades culturais para o lugar em que vivem. O OP é uma oportunidade para as pessoas apresentarem essas ideias e, de fato, a gente conseguir executar, atendendo às necessidades. Há um orçamento destinado para isso, e as reuniões abertas serão os espaços para esse diálogo”, ressaltou.

Sobre o OP:

O Orçamento Participativo (OP) da Cultura é um processo pelo qual a população debate e decide, de forma direta, a aplicação de parte dos investimentos da Cultura que serão executados no ano seguinte. Por meio do OP, é possível sugerir propostas sobre onde empregar os recursos da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), definir prioridades, indicar os caminhos a serem tomados, acompanhar as ações e avaliar a implementação das ações elaboradas nos encontros. A participação popular é fundamental, uma vez que seu objetivo é construir o caminho da decisão da aplicação do recurso público em diálogo com as cidadãs e cidadãos niteroienses, de forma a contribuir com uma política cultural mais coletiva, transparente e plural.

Calendário de Encontros:

Sexta- feira (12/11) - Live explicativa no Facebook da Cultura Niterói

13/11 às 9h - Região Oceânica: Praça do Engenho do Mato

14/11 às 9h - Região Leste: Praça Arthur Fidelis (Praça da Saudade)

15/11 às 14h - Praias da Baía: Teatro Popular Oscar Niemeyer

20/11 às 9h - Pendotiba: Praça do Largo da Batalha

21/11 às 9h - Zona Norte: Horto do Fonseca

27/11 às 9h - OP Cidade: Biblioteca Parque de Niterói