A Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) organiza o concurso e afirmou que pretende espalhar o espírito de fraternidade, solidariedade e renovação por toda cidade.

Publicado 26/11/2021 17:32 | Atualizado 26/11/2021 17:35

A cidade de Niterói já está no clima das festas de fim de ano. Por conta disso e para garantir que mais moradores possam participar, a Prefeitura prorrogou até o dia 10 de dezembro, as inscrições para o 5º Concurso de Decoração Natalina, que faz parte do Natal Esperança de 2021. Segundo a administração pública, praças, parques e jardins da cidade já foram iluminados. "Agora, a população pode aderir aos festejos natalinos enfeitando fachadas de prédios, casas e estabelecimentos comerciais", ressaltou o Executivo no texto.

A Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) organiza o concurso e afirmou que pretende espalhar o espírito de fraternidade, solidariedade e renovação por toda cidade, através das diferentes interpretações dos moradores. Segundo as informações, o concurso valerá tanto para fachadas de casas e prédios residenciais, quanto de fachadas de estabelecimentos. "As inscrições podem ser feitas através do site www.visit.niteroi.br, onde está disponível o regulamento. Uma comissão julgadora fará as visitas em todas fachadas decoradas", informou a pasta.

Para os interessados, os vencedores receberão troféus e certificados. Haverá um prêmio “hors concours”. Os quesitos a serem julgados são: análise do espírito natalino; criatividade e originalidade; impacto visual; e iluminação da decoração do imóvel.

Dentre outras coisas o regulamento prevê que o material empregado na decoração ficará a cargo de cada participante com inteira liberdade de escolha. Será expressamente vedado o uso de ligações elétricas clandestinas para a decoração, bem como a solicitação ao poder público para utilização de energia elétrica pública. O uso deste tipo de decoração é de inteira responsabilidade do responsável legal de cada estabelecimento inscrito.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas mediante preenchimento completo e envio da ficha de Inscrição constante no site www.visit.niteroi.br - no banner em destaque denominado: 5º Concurso de Decoração Natalina da Cidade de Niterói. No ato de inscrição o participante deverá anexar à ficha e enviar o mínimo de 03 (três) e o máximo de 10 (dez) fotos do imóvel coloridas e atualizadas em alta resolução.

A comissão julgadora, designada pela Neltur, escolherá os 5 (cinco) finalistas, divididos em 03 (três) categorias para a segunda fase, que será por voto popular. 2ª fase: Os 5 (cinco) finalistas de cada categoria terão a foto da fachada do seu imóvel postadas no site www.visit.niteroi.br/natalesperanca2021 e ficarão abertas para votação popular, de 14 (quatorze) a 17 (dezessete) de dezembro às 23h59min. O mais votado, na votação popular, de cada categoria será considerado o vencedor do 5º Concurso de Decoração Natalina da Cidade de Niterói.