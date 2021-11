Depois do Pedal Outubro Rosa, agora os ciclistas vão estar novamente no Pedal Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata e à saúde do homem. - Divulgação

Depois do Pedal Outubro Rosa, agora os ciclistas vão estar novamente no Pedal Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata e à saúde do homem. Divulgação

Publicado 26/11/2021 19:12

A orla da Zona Sul de Niterói sera tomada por ciclistas, neste domingo (28), às 9h30min., que participarão do pedal gratuito organizado por uma cafeteria da cidade, em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata e à saúde do homem.

Segundo os organizadores o evento já teve sucesso comprovado no mês passado quando foi realizado o pedal de outubro rosa, Na ocasião, a ação contou com cerca de 200 ciclistas no percurso realizado pela orla da cidade.

A ação, que é realizada pela iniciativa privada, vai contar com parceria da Prefeitura de Niterói, através das equipes do Niterói de Bicicleta e agentes de trânsito, que irão realizar a escolta dos ciclistas no trajeto do Centro, da Rua Marquês de Paraná, 220, até a Árvore de Natal na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, com retorno ao local da concentração.