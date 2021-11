Para o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, essa é mais uma iniciativa para garantir o direito à cultura na cidade. - Divulgação PMN

Publicado 26/11/2021 17:55

Com o objetivo de fortalecer e potencializar as ações desenvolvidas pela Política Nacional Cultura Viva pelos Pontos e Pontões de Cultura da cidade, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, lança no próximo sábado (27) um edital específico para o fomento das entidades culturais. No total, serão investidos R$ 900 mil para os projetos que integram a Rede Cultura Viva. O evento de lançamento será no Solar do Jambeiro, a partir de 12h.

Os Pontos e Pontões de Cultura são parte da Política Nacional Cultura Viva, consolidada como política pública de Estado através da Lei 13.018/2014, de autoria da deputada federal Jandira Feghali e que tornou esse programa uma referência nacional e internacional de política cultural, hoje presente em diversos países da América Latina.

"Com os retrocessos e a descontinuidade dessa política a nível nacional, com a extinção do Ministério da Cultura, Niterói é uma das poucas cidades do país a manter com recursos próprios, de forma continuada, uma rede municipal de Pontos e Pontões de Cultura. Nossa cidade conta ainda com uma legislação própria, que institui uma Política Municipal de Cultura Viva", ressaltou o Executivo no texto.

Para o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, essa é mais uma iniciativa para garantir o direito à cultura na cidade. “Enquanto o país vive um desmonte na cultura, Niterói vai na contramão dessa política. O Cultura Viva e os Pontos de Cultura são fundamentais para o fazer artístico e cultural do Brasil, e nós vamos sempre buscar maneiras de apoiar, fomentar e difundir essas potências”, afirmou Giordano.

De acordo com ele, o lançamento do edital será no evento da Teia Municipal dos Pontos de Cultura e contará com diversas atrações artísticas. "A partir das 12h, a atividade (que cumprirá todas as normas sanitárias necessárias) terá intervenções de capoeira, jongo, dança afro, música, entre outros. Além da realização do Fórum dos Pontos de Cultura de Niterói", ressaltou o secretário.

Sobre o edital:

Segundo a Prefeitura, serão selecionados 12 projetos de entidades culturais sem fins lucrativos sediadas no município de Niterói. "Dessas, 10 propostas de Pontos de Cultura receberão R$ 60 mil cada, e outras duas serão específicas para os Pontões, com dois selecionados, que contarão com um aporte de R$ 150 mil cada. Mais detalhes serão divulgados após o evento de lançamento", informou o poder público no texto.