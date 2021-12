Aos poucos a figura religiosa vai aparecendo esculpida no tronco de eucalipto do Campo de São Bento. - Divulgação PMN - Foto: Dougas Macedo

Aos poucos a figura religiosa vai aparecendo esculpida no tronco de eucalipto do Campo de São Bento. Divulgação PMN - Foto: Dougas Macedo

Publicado 07/12/2021 19:14 | Atualizado 07/12/2021 20:12

Uma árvore do Campo de São Bento, que apresentava risco iminente de queda, vai ganhar uma nova maneira de permanecer no parque: em forma de escultura de São Francisco de Assis. A figura religiosa começou a ser esculpida hoje pelo artista baiano Odé Art e deve ficar pronta em cerca de 20 dias. Localizada perto da entrada do parque, pela Rua Lopes Trovão, a obra de arte será mais um atrativo para quem visita o parque.

"Vamos dar uma nova forma de vida a uma árvore que, infelizmente, teria que ser retirada, pois apresentava risco de queda. A escultura vai ficar muito bonita e será mais um ponto de visitação imperdível para quem vier ao Campo", comentou a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

De acordo com Dayse, a ideia da escultura partiu do diretor de Arborização da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Alexandre Moraes. Alexandre, que é biólogo e artista plástico, se encantou com a obra de Odé e ofereceu o espaço para o artista. "Me encantei com o trabalho de Odé e o convidei para fazer essa escultura, que é um legado para Niterói. O eucalipto vinha sendo monitorado pelo nosso Protocolo de Risco e teria que ser retirado. Agora será transformado pelas mãos do artista", contou Alexandre.

Odé tem 44 anos, é de Salvador e tem mais de mil trabalhos espalhados pelo país, dentre eles na orla de Maricá e de Paraty. Para o artista, será uma oportunidade de sensibilizar quem passar pelo parque. "Vamos fazer uma arte impressionista, que também carrega a influência da fauna e da flora do Brasil, valorizando também as raízes indígenas", explicou o artista.