Cerca de 2.400 voluntários distribuídos em mais de 130 grupos já estão capacitados para atuar preventivamente e durante as emergências. - Divulgação PMN

Publicado 06/12/2021 18:23

O secretário Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói, tenente coronel Walace Medeiros, falou sobre a estrutura e os desafios da Defesa Civil do município, com destaque para o sistema de monitoramento meteorológico do Centro de Monitoramento e Operações e as estratégias de Gestão de Riscos de Desastres, presentes do Plano Estratégico Niterói Que Queremos e no Plano Niterói Mais Resiliente.

O evento foi conduzido pelo presidente da Cruz Vermelha Niterói, Anderson Dopazo, e pela vice-presidente Renata Cardoso, que também é voluntária dos Núcleos de Defesa Civil de Niterói (Nudec).

O secretário citou a importância da mobilização da população e dos voluntários dos Nudecs, com ênfase para a parceria entre o órgão e a Cruz Vermelha. Segundo o tenente coronel, cerca de 2.400 voluntários distribuídos em mais de 130 grupos já estão capacitados para atuar preventivamente e durante as emergências.

Durante o evento, Walace Medeiros ainda destacou a atuação dos Nudecs durante a pandemia de Covid-19: foram distribuídas cestas básicas, kits de higiene e cartões do Programa Renda Básica Temporária. Essas ações demandaram mais de 600 voluntários, sem os quais as atividades seriam inviáveis durante o período inicial da pandemia. “Não há como fazer uma boa gestão de defesa civil sem a participação da população e, principalmente dos voluntários”, disse o Secretário.