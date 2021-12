O objetivo é que, ao menos por alguns minutos, os visitantes desliguem-se das redes e mergulhem no momento. - Foto: Bia Ferrer

Publicado 06/12/2021 17:01

Uma experiência audiovisual absolutamente deslumbrante em que a pessoa fica sem poder registrar e postar nas redes sociais. Já imaginou? Essa é a proposta da instalação de arte e tecnologia Quiet Room, que abre para visitação do público, na sexta-feira (10), a partir das 10h, no Salão Principal do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói. Ela propõe um exercício de introspecção por meio da desconexão da internet e dos dispositivos “smart”.

Segundo os organizadores, o objetivo é que, ao menos por alguns minutos, os visitantes desliguem-se das redes e mergulhem no momento. "Para participar da experiência, o primeiro passo é colocar o telefone celular no bolso. Depois, o visitante é convidado a entrar em uma sala escura, na qual, ao longo de 8 minutos, se conectará com sons e projeções interativas de paisagens, que proporcionam uma experiência de mindfulness (estar totalmente presente no momento)", afirmou a Prefeitura no texto.



Conforme as informações, com cinco metros de largura, quatro de altura, e 10 de profundidade, a instalação é cercada de recursos tecnológicos, como sensores que captam a movimentação dos participantes à distância. Desde a sua concepção, Quiet Room previa a interação sem necessidade de contato físico e, com a pandemia, novas medidas foram adotadas, como cortina de tecido, tratamento antibacteriano e equipamentos de filtragem do ar. Há também limitação de 8 pessoas por sessão, respeitando o distanciamento social.



Conexão constante pode ter relação com níveis de ansiedade



A hiperconexão é um termo que, apesar de não oficial, remete à necessidade constante de acesso à internet. E nem é preciso recorrer a estudos ou estatísticas para constatar que grande parte das pessoas passa o dia todo conectada a sites, aplicativos de mensagem e redes sociais. O problema, segundo profissionais de saúde mental, é que este comportamento tem ajudado a aumentar os níveis de ansiedade da população, uma vez que o tempo parece ganhar outra velocidade em ambiente virtual. Nesse sentido, ‘dar um tempo’ pode ser um passo importante para evitar ou diminuir os sintomas do transtorno.



Sensações



Felipe Reif, fundador da Deeplab Project, responsável pela concepção da instalação em colaboração com o artista francês Parse/Error e a especialista em mindfulness Regina Giannetti, contou que o trabalho envolveu diversos testes e neles foi possível observar como ‘se desligar do mundo’ pode ser mais difícil do que parece. “No início da experiência, que é menos visual, os visitantes sentiam falta da recompensa que o cérebro fornece quando acessamos nossos celulares. Porém, na medida em que a experiência evolui a sensação de ansiedade diminui e percebemos uma quietude absoluta na sala”, revelou Reif.



"Mindfulness é o estado de consciência que surge quando focalizamos a atenção no aqui - agora. A instalação convida à experiência desse estado por meio da respiração, de movimentos e da interação com o ambiente. Convida também à reflexão do quanto estamos alheios ao que nos cerca enquanto a mente viaja para o futuro, passado ou outro lugar. E é no presente que a vida realmente acontece", avaliou Regina Giannetti, instrutora de mindfulness e podcaster do Autoconsciente.



O fundador conta que, apesar de entender a proposta de Quiet Room, as pessoas que participaram dos testes sempre pediam para repetir a experiência, com o intuito de fotografar e filmar as projeções. “Todos os participantes solicitaram uma segunda sessão para que pudessem registrar as paisagens com seus telefones celulares. Foi decidido, então, adicionar dois minutos livres no final da experiência. Nos vimos num paradoxo diante desses pedidos, mas encontramos paz no equilíbrio”, avaliou Felipe.



Quiet Room faz parte de uma série de quatro experiências autorais propostas pela Deeplab Project, sobre temas relevantes da sociedade por meio de instalações que misturam arquitetura, design e tecnologia. Redes sociais, interação do Homem com o ambiente e conexões humanas são interpretados pelo estúdio em exposições itinerantes que percorrem o país nos mais diversos espaços culturais.



Protocolos sanitários:



Todos os protocolos sanitários serão seguidos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. Com base no decreto municipal nº 14.141/2021 e no plano Novo Normal da Prefeitura de Niterói, a Secretaria das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói estabeleceram novas normas para o funcionamento dos equipamentos culturais da cidade.



Desde de 1º/10/2021 é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a COVID-19 em dia, para entrar nos equipamentos culturais de Niterói. O comprovante de vacinação pode ser apresentado no formato impresso ou digital e deve ser acompanhado de um documento com foto.