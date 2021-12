A imunização estará disponível nas unidades da rede básica de saúde, das 8h às 12h. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

A imunização estará disponível nas unidades da rede básica de saúde, das 8h às 12h.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 02/12/2021 18:20

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai realizar, neste sábado (04), o dia D de vacinação contra a gripe e campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. Segundo as informações, a imunização estará disponível nas unidades da rede básica de saúde, das 08h às 12h, para pessoas a partir de 6 meses de idade que ainda não receberam a dose este ano. Neste dia não haverá imunização contra a Covid-19.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, alertou para importância da imunização. “É fundamental receber a vacina contra gripe, pois evita complicações da doença. O dia D, que ocorre no sábado, é importante para as pessoas que têm dificuldade em comparecer a um ponto de vacinação durante a semana. Procure uma unidade de saúde para receber a dose da vacina e atualizar a caderneta de vacinação", afirmou o secretário.

Para receber a dose, as pessoas a partir de 6 meses devem comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade e CPF. É importante levar a carteira de vacinação, principalmente das crianças. A imunização continua disponível de segunda a sexta-feira, nas Policlínicas, Unidades Básicas e unidades do Programa Médico de Família, das 08h às 16h.

Acamados

Idosos acamados e pessoas com dificuldade de locomoção severa que fazem parte do grupo prioritário podem agendar a vacinação contra a gripe através do link https://forms.gle/9yUwwuu7x5Tn8ceX8 para receber a vacina em casa. Basta fazer o cadastro no endereço eletrônico preenchendo um questionário informando nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.

A doença – A Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura uma semana e com os sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. "A vacina da Influenza precisa ser tomada todo ano, já que a composição é atualizada com os tipos (cepas) que mais circulam pelo mundo. Os sintomas da gripe nem sempre podem ser a menos e ela pode evoluir para complicações como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), pneumonias e agravamento de outras doenças. A Gripe é uma doença séria e que pode levar a óbito", informou a pasta no texto.

Algumas pessoas, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidade possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à influenza. A vacinação é a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete de 5% a 10% dos adultos e 20% a 30% das crianças, causando de 3 milhões a 5 milhões de casos graves e 250 mil a 500 mil mortes todos os anos no mundo.

Documentos – Para receber a dose, as pessoas a partir de 6 meses devem comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade, CPF e carteira de vacinação.

Confira os locais de vacinação: Policlínica Sérgio Arouca, Vital Brazil; Policlínica do Barreto; Policlínica Regional de Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Policlínica Regional do Fonseca; Policlínica Regional de Piratininga; Policlínica Regional do Largo da Batalha e Policlínica Regional da Engenhoca.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são: Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.

Programa Médico de Família (PMF) por regionais: Região Oceânica - Cafubá III, Engenho do Mato e Várzea das Moças. Praias da Baía - Jurujuba, Preventório II, Souza Soares, Viradouro, Cavalão, Ponta D’areia, Vital Brazil. Norte 1 - Caramujo, Jonathas Botelho, Teixeira de Freitas. Norte 2 - Baldeador, Ilha da Conceição, Maruí, Vila Ipiranga. Pendotiba - Cantagalo, Grota II, Ititioca, Matapaca.