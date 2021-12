Ao todo, serão mais de 50 expositores de gastronomia, moda, cosméticos, artesanato e sustentabilidade, além de atrações musicais de MPB. - Divulgação - Foto: Allan Zeca Vieira

Ao todo, serão mais de 50 expositores de gastronomia, moda, cosméticos, artesanato e sustentabilidade, além de atrações musicais de MPB. Divulgação - Foto: Allan Zeca Vieira

Publicado 02/12/2021 17:02

No primeiro fim de semana de dezembro os niteroienses já podem se programar para um passeio diferente em sua agenda. Neste sábado (4) e domingo (5), entre 14h às 22h, uma feira de rua vegana vai desembarcar no Reserva Cultura de Niterói, em São Domingo, Zona Sul de Niterói, para apresentar mais de 50 expositores de gastronomia, moda, cosméticos, artesanato e sustentabilidade, além de atrações musicais de MPB.

Segundo a organizadora Flávia Salles, o evento só será possível graças ao avanço da vacinação e a queda dos casos de Covid-19. "Com isso o setor de eventos volta a ganhar fôlego nesse final de ano. E com um cenário seguro e favorável para esse retorno, vamos realizar a 18ª edição dessa feira gastronômica e de artigos veganos, após estar interrompida durante 11 meses das ruas", comemorou Salles.

Ela destacou que para que esse retorno seja feito com toda a segurança e cuidado, além do uso obrigatório de máscaras e álcool em gel à disposição dos visitantes, todos os expositores terão um QR Code em suas barracas com os produtos e valores vendidos – um tipo de cardápio ou catálogo digital. "Além disso, todas as marcas disponibilizarão formas de pagamento digitais, para evitar contatos físicos desnecessários e o uso de cartões", revelou Flávia.

A FEIRA - Segundo os organizadores, os interessador poderão encontrar muitas novidades na feira. "Na parte gastronômica, o público poderá aproveitar os hambúrgueres de feijoada vegana (R$23); os sushis veganos (a partir de R$ 25) de sabores diversos e as coxinhas de jaca (R$ 8). E com a retomada marcada pelo mês do Natal, o evento também terá guloseimas temáticas e 100% cruelty-free, como o panetone e chocotone veganos (R$ 15) e sem glúten, além das famosas rabanadas (R$ 12)", ressaltou Flávia Salles.

MODA E BELEZA - Já entre os pequenos produtores de moda e beleza, merece destaque as bolsas a partir de (R$ 119), carteiras (a partir de (R$ 59), pochetes (a partir de R$ 99) e sapatos (a partir de R$ 280) veganos e sustentáveis, feitos com uma fibra vegetal natural à base de algodão com poliéster. Outro destaque é a linha de cosméticos, como o shampoo em barra detox de carvão e bambu ativado (R$ 26).





Conforme as informações, para o ano de 2022, a feira de rua retomará sua agenda normal de eventos mensais em Niterói, com direito a feiras temáticas em períodos de festas, como Natal e Páscoa, e em feriados nacionais como o Carnaval. “Apesar de sermos uma feira 100% vegana, temos um público bem eclético. Mais de 70% dos visitantes são não veganos e simpatizantes. E é isso que buscamos: a promoção do veganismo de forma democrática, levando entretenimento, cultura, moda e gastronomia para toda a família e para todas as tribos. Estamos animados com esse retorno e esse é apenas o começo de uma agenda mensal para o ano de 2022”, adiantou Flávia Salles.

O Reserva Cultura fica na Avenida Visconde do Rio Branco, número: 880 , bairro São Domingos, Niterói.