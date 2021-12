Os alunos fizeram uma visitação ao Centro de Controle Operacional de Niterói, onde é feito o controle semafórico e o monitoramento via câmera de toda a cidade. - Divulgação/NitTrans

Publicado 01/12/2021 18:06

A empresa Niterói, Transporte e Trânsito (NitTrans), ofereceu, nesta quarta-feira (1.º), aos alunos da rede municipal de ensino, uma capacitação em Educação Para o Trânsito e Sustentabilidade. Segundo as informações, o projeto faz parte do Programa Cidade Educadora, idealizado pela Secretaria Municipal de Educação, que tem como objetivo proporcionar aos alunos uma educação integral, através da aproximação das escolas com a comunidade ao seu redor, instituições públicas e organizações sociais. "O trabalho começou em 16 de novembro e tem previsão de encerramento para o dia 8 de dezembro. Alunos do sétimo e nono ano de três escolas participarão dos quatro módulos do curso e receberão um certificado ao final", afirmou a Prefeitura no texto.

O presidente da Nittrans, Gilson Souza disse que a ação interdisciplinar entre a NitTrans e os alunos da rede municipal inclui a discussão sobre a segurança viária no cotidiano dos mesmos em suas formações. Ele ressaltou que a capacitação de alunos estimula a mudança de comportamento, a transformação das questões culturais e a construção da percepção de risco durante a formação do indivíduo.



“A Educação é transformadora, e por isso é muito importante que as temáticas relacionadas ao trânsito estejam presentes no cotidiano de aprendizado dos nossos jovens. Estamos proporcionando aos estudantes lições de Cidadania e Sustentabilidade para além da sala de aula, para além do horário escolar formal, e isso faz parte da formação de uma nova geração de cidadãos mais conscientes sobre si, sobre a cidade e sobre a sociedade", realçou Souza.

Segundo a chefe do Departamento de Educação Para o Trânsito, Priscilla Rocha, o objetivo do projeto é capacitar os alunos das escolas municipais a explorarem o tema segurança viária e sustentabilidade, através dos diferentes campos de conhecimento e fazê-los compreender sua complexidade observando sua urgência social, propiciando aos adolescentes um processo de ensino-aprendizagem que lhes permitam desenvolver a consciência da cidadania e da ética. "Desta forma, os alunos poderão construir, durante o processo educativo, hábitos e comportamentos seguros e serem cidadãos no trânsito. Este é o nosso comprometimento e missão enquanto educadores do trânsito e servidores da NitTrans, que trabalha dia e noite por um trânsito melhor, mais humano e empático”, explicou Rocha.



De acordo com as informações, o projeto é dividido em quatro módulos. No primeiro, os alunos participam de uma palestra sobre Educação para o Trânsito, Sustentabilidade e Legislação, que leva às crianças e adolescentes um processo de ensino-aprendizagem que lhes permitam desenvolver a consciência da cidadania e da ética, além de hábitos e comportamentos seguros no trânsito, onde eles passam a conhecer seus direitos e cumprirem seus deveres ao ocupar diferentes posições como pedestres, motoristas e ciclistas.



O segundo módulo consiste em uma visitação ao Centro de Controle Operacional de Niterói (CCO), onde é feito o controle semafórico e o monitoramento via câmera de toda a cidade. Lá, os alunos podem observar na prática como a atitude de cada indivíduo influencia na fluidez do trânsito ao assistirem as câmeras de monitoramento. Também é possível compreender o funcionamento das câmeras inteligentes instaladas em pontos estratégicos da cidade, que conseguem captar o fluxo de veículos nas vias ao redor e a partir disso alterar o tempo de semáforo a fim de melhorar o fluxo nesses locais.



“Visitar o CCO foi uma experiência única. Aprender como tudo funciona em nossa cidade é incrível. Fomos muito bem recebidos pela diretora Amanda e pelo engenheiro Igor, e pudemos perceber como a equipe do CCO se preocupa com a nossa segurança. Estou gostando demais dessa capacitação. O projeto está sendo essencial para o nosso aprendizado sobre o trânsito e estamos aprendendo muito em todos os módulos”, disse Lucas Braga, aluno do 9º ano da Escola Municipal Paulo Freire.



O terceiro módulo aborda a questão da Mobilidade Ativa e a Cidade e está sendo ministrado em parceria com a Coordenadoria Niterói de Bicicleta. No último módulo, os alunos participam de um curso básico em mecânica para bicicletas, realizado em parceria com o Fika Bike Café. Ao final, os alunos recebem certificado assinado pelo secretário de Educação, Vinicius Wu e pelo presidente da NitTrans, Gilson Souza.



"A parceria entre a Secretaria de Educação e a NitTrans tem sido um sucesso. Além de promover e levar para os alunos o conteúdo da Educação Para o Trânsito, a NitTrans também está buscando capacitar os alunos da rede municipal através do curso de mecânica para bicicletas. A sociedade como um todo tem muito a ganhar com esta capacitação, que irá trazer uma mudança cultural no exercício do trânsito”, comentou Dennys Henrique, integrante da Coordenação de Educação em Sustentabilidade, Esporte e Saúde da Secretaria Municipal de Educação de Niterói.