Durante todo percurso, Juarez sambou muito e recebeu o carinho do público. - Foto: Eduardo Hollanda

Publicado 30/11/2021 19:18

A Acadêmicos do Sossego está bem representada através do seu rei de bateria, Juarez Souza. No primeiro ensaio de rua da agremiação ele participou, deu show e roubou a cena ao atrair todos os olhares e aplausos de quem assistia os preparativos para o Carnaval de 2022.

Natural de Fortaleza, o primeiro rei da Swing da Batalha disse que deu uma pausa nos estudos, na agenda movimentada e no trabalho para participar desse grande momento da Escola de Samba. "Foi uma correria louca, mas consegui chegar. Participar do primeiro ensaio de rua para mim é extremamente importante. É o nosso primeiro contato com a comunidade e com o público também. Estou muito feliz e empolgado", afirmou Juarez.



O treino aconteceu no último domingo (28), na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói e começou por volta das 19h. Com uma alegria contagiante ao sambar e tocar o tamborim o rei agitou durante todo o percurso, interagiu com o público e vibrou com cada paradinha elaborada por Mestre Laion. "Foi muito melhor do que eu imaginava. Estou muito, muito feliz com todo carinho que recebi do público e da comunidade do Largo da Batalha. É um sonho que estou vivendo", contou emocionado o soberano.



Ao apostar em um look diferente do habitual, Juarez optou por uma camisa de tela cravejada com cristais azuis e calça social também na cor da escola. No próximo Carnaval, a Azul e Branco de Niterói levará para a Sapucaí o enredo "Visões Xamânicas", que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues.