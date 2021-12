Segundo Luiz Vieira, o curso é uma importante ferramenta para que os pequenos empresários de Niterói tenham novas oportunidades de faturamento. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Segundo Luiz Vieira, o curso é uma importante ferramenta para que os pequenos empresários de Niterói tenham novas oportunidades de faturamento.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 30/11/2021 17:06

A Prefeitura de Niterói abriu inscrições para um curso voltado para microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas que queiram fornecer serviços para o município. A capacitação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Administração e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e faz parte do ciclo de formação em compras públicas com benefícios exclusivos para pequenos negócios.

Segundo as informações, as aulas serão gratuitas, no formato online e acontecerão nos dias 6 e 8 de dezembro, das 18h30min., às 22h. "Serão oferecidas orientações com informações básicas sobre as modalidades tradicionais de licitação, ferramentas e processos de habilitação. Os interessados podem se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/TpvyketQBF" , afirmou o Executivo no texto.