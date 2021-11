A proposta é incentivar a leitura entre crianças, através da arte, do teatro e da poesia. - Divulgação SME/FME

Publicado 29/11/2021 19:02 | Atualizado 29/11/2021 19:07

Os alunos da rede municipal de Educação de Niterói ganharam um incentivo a mais da Prefeitura para aprenderem a ler através da diversão. Eles assistiram ao espetáculo “Plantou Palavra, Colheu Poesia”, promovido pelo projeto “InConto Marcado”, em um cenário todo montado na quadra da Escola Municipal Julia Cortines, em Icaraí, que animou os estudantes. O projeto promoveu também uma oficina de teatro para os profissionais de educação da rede.

Segundo o poder público, a proposta é incentivar a leitura entre crianças, através da arte, do teatro e da poesia. O secretário municipal de Educação de Niterói, Vinicius Wu, foi assistir a peça e afirmou que projetos como esses são essenciais para desenvolver uma perspectiva inovadora nas unidades do município. “Estas ações que buscam promover a fruição artística e cultural em nossas escolas são fundamentais para a construção de um modelo de educação integral e contemporâneo. Uma educação transformadora, libertadora e que esteja plenamente integrada às políticas culturais desenvolvidas na cidade é a educação que precisamos na Era do Conhecimento”, enfatizou Wu.

De acordo com as informações, “Plantou Palavra, Colheu Poesia” é uma adaptação da obra literária, com o mesmo nome, da escritora cearense Socorro Acioli. É a história de Francisco, um menino que migra para Assaré com sua família e ao conhecer o poeta Antônio entra em uma jornada mágica e transformadora de descoberta sobre a poesia e a palavra.

“Temos investido em ações que articulem a arte, a cultura e a educação. Afinal, compreendemos a cultura enquanto um direito inalienável. Esse é um projeto de incentivo à leitura que concilia literatura, teatro, poesia, cordel, música, cultura popular e que, além de um espetáculo, também oferece formação aos professores. Queremos deixar marcas duráveis no coração de nossos alunos. Que eles plantem palavras e colham poesia. Que descubram que o mundo pode ser mais bonito e fértil, que podemos construir um futuro pleno de esperança”, disse Liliane Balonecker, coordenadora de Educação e Cultura da Secretaria Municipal de Educação (SME)/Fundação Municipal de Educação (FME).

Oficina - Segundo a Educação niteroiense, o projeto de formação, Oficina de Literatura Brincante, oferecido pelo projeto no auditório da FME, na última quarta-feira (24), teve como objetivo principal ensinar ferramentas de práticas vocais, corporais e de aquecimento para auxiliar os profissionais a transformarem o processo de aprendizado em algo leve, afetuoso e inovador.

“Neste momento tão desafiador para a educação, em que os profissionais estavam sem atividades presenciais, esperamos deixar muita alegria, renovação de energia e de positividade. Além disso, queremos semear esse estímulo à leitura de diversas maneiras, por isso, montamos a peça com base na obra literária, as próprias cenas têm o livro como elemento-chave e a história é extremamente conectada com essa motivação, já que fala sobre a busca de ser poeta”, explicou Daniele Yanes, idealizadora do projeto.

A professora Joana Gonçalves, do Núcleo Avançado de Educação Infantil Angela Fernandes, participou da oficina e contou que a formação auxiliou o seu autoconhecimento. “Foi um momento de entender a forma como posso lidar com as minhas emoções e também para conhecer melhor as minhas crianças. A todo momento eu estava pensando como todas as dinâmicas apresentadas me permitem não só fazer um trabalho pedagógico diferenciado, como conhecer, porque nenhum trabalho é deslocado do afeto, do sentimento e do que as crianças transmitem para a gente", pontuou a professora.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa é patrocinada pela Enel Distribuição Rio e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.