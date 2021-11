O monumento em homenagem a Paulo Gustavo foi inaugurado na segunda-feira passada (22), dia em que Niterói fez 448 anos. - Divulgação PMN

Publicado 29/11/2021 17:47

No primeiro final de semana após a inauguração das estátuas do ator Paulo Gustavo, no Campo de São Bento, o monumento se tornou um ponto obrigatório de visitação e uma grande atração para niteroienses e para moradores de outras cidades. Ao longo do sábado e do domingo, pessoas dos mais variados perfis, sobretudo muitas famílias, fizeram questão de conhecer as estátuas que eternizam um filho da Niterói, que levou o nome da cidade para o mundo em suas obras. O monumento em homenagem a Paulo Gustavo foi inaugurado na segunda-feira passada (22), dia em que Niterói fez 448 anos. O ator faleceu este ano, vítima da Covid-19.

As estátuas receberam a visita de muita gente que foi ao Campo de São Bento para outras atividades de lazer e aproveitaram para conhecer o monumento. No entanto, para muitos fãs e admiradores de Paulo Gustavo, a presença no parque tinha o objetivo específico de ver as estátuas e homenagear o ídolo. As duas estátuas têm 1,82 cm: uma reproduz a imagem do ator e a outra mostra a personagem mais conhecida de Paulo Gustavo, a dona Hermínia.

Diante das estátuas, as reações dos visitantes são diferentes. Alguns são mais contidos e não se aproximam tanto do monumento. Outros fazem questão de chegar bem perto das estátuas, de tocar, e até de beijar as imagens. Em alguns momentos, foi preciso fazer fila para que todos pudessem tirar fotos das estátuas e selfies.

Ao contrário do que ocorreu no dia da inauguração, a grade em volta das estátuas foi retirada, o que facilitou a movimentação das pessoas para ver os detalhes do monumento em homenagem ao ator eternizado pela cidade onde nasceu.

As estátuas têm a marca da acessibilidade e são o primeiro monumento sensorizado do Brasil. Os portadores de deficiência visual podem, ao acessarem o QR code, ouvir as informações sobre as estátuas pela audiodescrição enquanto tocam o monumento.

O militar Faillon Soares, de 30 anos, foi ao local com a mulher Franciene e as filhas Heloísa (3 anos) e Aurora (1 ano). Em visita à cidade, eles estavam ansiosos para conhecer o novo ponto turístico de Niterói. "A homenagem é muito válida pelo que o Paulo representou como artista e como ser humano. Eu conheci primeiro a Dona Hermínia. Foi a minha mulher, uma fã de muito tempo, que me apresentou o ser humano Paulo Gustavo. Ele deixou uma mensagem de amor para todas as pessoas sem distinção. Seria melhor tirar uma foto com ele em vida, mas infelizmente não foi possível", afirmou Faillon Soares.

A cuidadora de crianças Dora Romano, 59 anos, é moradora do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ela foi ao Campo de São Bento somente para ver as estátuas de Paulo Gustavo. Dora disse que o passeio valeu muito a pena. "É muita saudade do Paulo Gustavo. Ele faz muita falta. A homenagem é mais do que justa. Ele fez muito por Niterói. Sempre falou de Niterói nas suas obras", afirmou Dora Romano, que aproveitou para tirar muitas fotos ao lado das estátuas.

A mesma alegria demonstrava a moradora de Itaipu, na Região Oceânica, a autônoma Regina Célia, também de 59 anos. Sem esconder a emoção, ela disse ser fã de Paulo Gustavo. "Eu amava ele. É uma homenagem muito bacana. Vi as peças e os filmes do Paulo. A gente olha as estátuas e ainda tem dificuldade de acreditar que ele não está mais aqui", disse Regina Célia.

A segurança na área das estátuas fica por conta da Guarda Municipal, que montou uma tenda próxima ao monumento. A visitação tem ocorri de maneira muito tranquila. Os próprios visitantes organizam as filas e, após várias fotos e muita admiração, se distanciam satisfeitos.

Atualmente, o horário de funcionamento do Campo de São Bento é de 7h às 18h, todos os dias da semana. Os frequentadores podem caminhar, correr, passear e andar de bicicleta. Os brinquedos estão liberados para uso de acordo com os protocolos.