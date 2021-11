A lista já está disponível para consulta no site do Programa por meio do endereço eletrônico https://superamais.niteroi.rj.gov.br. - Divulgação PMN

A lista já está disponível para consulta no site do Programa por meio do endereço eletrônico https://superamais.niteroi.rj.gov.br. Divulgação PMN

Publicado 26/11/2021 19:25 | Atualizado 26/11/2021 19:26

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) divulgou o quinto lote com a relação das empresas habilitadas para solicitar o empréstimo do Programa Supera Mais Ágil. A lista já está disponível para consulta no site do Programa por meio do endereço eletrônico https://superamais.niteroi.rj.gov.br e prioriza as empresas que não tiveram acesso ao Programa Empresa Cidadã. De acordo com a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, o Programa conta com R$9,3 milhões para sua quinta fase, que provavelmente será a última.

“Serão 315 empresas habilitadas a realizar a solicitação de crédito. Por isso será necessário que cada empresa busque dar celeridade na apresentação dos documentos solicitados. Nesta etapa, caso necessário, o critério de desempate será a data e hora que a empresa entregar toda a documentação requerida para análise”, explicou Ortiz.

Segundo as informações, as empresas terão até o dia 23 de dezembro para enviar os documentos para a análise da SMF. Em seguida, a tramitação segue para análise de crédito da AgeRio.

"O Supera Mais é um programa da Prefeitura de Niterói, em parceria com a AgeRio, que concede crédito com 10 meses de carência e pagamento em 36 parcelas a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$1 milhão. Os juros são integralmente custeados pela Prefeitura. O valor do empréstimo pode ser de até R$ 20 mil, até R$ 50 mil ou até R$ 80 mil, de acordo com o porte da empresa", afirmou a pasta da Fazenda no texto.