Ao lado do secretário de Esportes, Luiz Carlos Gallo, o prefeito Axel Grael foi até o bairro Tenente Jardim conversar com os moradores sobre as novas obras. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 29/11/2021 18:11 | Atualizado 29/11/2021 18:20

Às obras de reforma do campo de futebol e área de lazer da Rua Oliveira Lima, no Tenente Jardim, Zona Norte da cidade de Niterói finalmente vão sair do papel. O prefeito Axel Grael, ao lado do secretário de Esportes, Luiz Carlos Gallo, deu ordem de início para recuperação do espaço, que já recebe um projeto social que atende mais de 40 jovens e crianças. Segundo a Prefeitura, o local vai passar a contar com grama sintética e pista de caminhada e corrida no entorno. A previsão de conclusão das intervenções é fevereiro de 2022.

Além do campo e da pista, a revitalização também inclui os vestiários e uma área de convivência. O investimento é de R$ 896 mil. O chefe do Executivo, Axel Grael, após assinar a ordem de início das obras foi até o local para conversar com os moradores. “O esporte tem a capacidade de motivar as pessoas, dar oportunidade e, acima de tudo, de integrar a comunidade. Com essas melhorias, vamos levar mais qualidade de vida para o Tenente Jardim. O mais importante é que aqui será um espaço de formação de cidadanias”, disse Grael.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, falou sobre a importância das obras no local. “A reforma desse espaço nos abre a possibilidade de trazer para cá mais projetos, porque o esporte é um instrumento de inclusão social e de vida. Vamos transformar uma área degradada em um local democrático, onde os jovens terão oportunidades e a população poderá conviver”, defendeu Gallo.

Representante da Associação de Moradores e Amigos de Tenente Jardim, Jaqueson Oliveira comentou a expectativa dos moradores da região. O espaço também recebe o projeto Sorriso e Brincando, que dá aulas de percussão. “Essa é uma obra muito aguardada pelos moradores e que vai marcar um novo momento para a nossa comunidade. Será um espaço de oportunidades para as crianças”, finalizou Oliveira.