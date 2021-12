O evento poderá ser conferido sempre às 17h, até o dia 15 de dezembro, no Hall de entrada da Câmara. - Divulgação

Publicado 30/11/2021 17:46

A Câmara de Vereadores de Niterói, em conjunto com a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), convida a população niteroiense para a exposição “Presença D’Elas: a mulher preta no cotidiano”. A apresentação contará com fotos de seis mulheres pretas de diferentes idades e áreas de atuação, representando o empoderamento feminino negro e a luta antirracista na cidade de Niterói.

O evento terá início a partir desta terça-feira (30), às 17h, e poderá ser conferido até o dia 15 de dezembro no Hall de entrada da Câmara Municipal de Niterói, que fica na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625, Centro, Niterói.