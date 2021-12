A secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, disse que o programa no Youtube é mais uma ferramenta de disseminação do conhecimento da legislação tributária e das melhores e mais modernas práticas de gestão fiscal. - Divulgação PMN

Publicado 30/11/2021 17:26

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) da cidade de Niterói lançou, nesta terça-feira (30), no Reserva Cultural, o programa de Educação Fiscal intitulado “Educa Fisco”, que será veiculado no Youtube. O programa será apresentado por auditores fiscais da Receita Municipal e tem como objetivo estimular o pleno exercício da cidadania por meio de vídeos informativos e educativos sobre a gestão fiscal do município. Os programas terão conteúdos voltados para os cidadãos, empresas, microempreendedores individuais (MEIs) e contadores.

Segundo a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, com esse programa, a Secretaria de Fazenda implementa mais uma ferramenta de disseminação do conhecimento da legislação tributária e das melhores e mais modernas práticas de gestão fiscal. "Por meio do Educa Fisco, o cidadão poderá tomar conhecimento dos mais variados temas que envolvem a gestão fiscal e a rotina das empresas, associações e instituições; além de ter sempre à mão, a qualquer momento, os materiais didáticos disponibilizados na Internet e relacionados à dúvida do momento”, explicou Ortiz.



Conteúdos semanais, pautas diversificadas e tutoriais



De acordo com o subsecretário de Receitas, Juan Rodrigues, o programa será semanal e terá em média cinco minutos de duração. Para cada tema serão propostos recursos que facilitem o entendimento dos cidadãos e das empresas, como os vídeos tutoriais, por exemplo.



“Buscamos a linguagem do audiovisual, que é muito bem aceita hoje em dia pela maioria das pessoas. Dessa forma, o Educa Fisco será um canal efetivo de comunicação, levando aos cidadãos conhecimentos sobre o funcionamento da SMF, integrando a Secretaria ao cotidiano da cidade. Esperamos também estimular o cumprimento voluntário das obrigações tributárias, pois quando se tem o conhecimento das regras fiscais e tributárias fica muito mais fácil a execução”, acrescentou Juan.



Os primeiros programas disponibilizados no canal do Youtube da Secretaria de Fazenda de Niterói terão conteúdos voltados para os microempreendedores individuais (MEIs). Será possível saber quais são as vantagens de se formalizar, como obter o Certificado de Condição de MEI sem sair de casa e conhecer os primeiros passos para acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica do Município.

Todo o conteúdo ficará disponível no canal da SMF no Youtube pelo endereço:

https://www.youtube.com/c/SecretariadaFazendadeNiterói.