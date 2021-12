O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, defende que a vacina é importante para superar esse momento de pandemia. - Reprodução internet

Publicado 01/12/2021 17:38

A Prefeitura de Niterói vai iniciar, nesta quinta-feira (02), a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para os moradores do município com idade de 18 anos a 59 anos, com intervalo de 5 meses da segunda dose. Segundo as informações, para receber a dose de reforço é preciso apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da primeira e segunda dose da vacina. A imunização está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h, em sete policlínicas.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, defende que a vacina é importante para superar esse momento de pandemia. “O município tem uma cobertura de primeira e segunda dose expressiva. Avançar com a terceira dose é fundamental, pois o esquema vacinal completo garante uma maior proteção contra casos graves e óbitos, além de diminuir a taxa de transmissão e contribuir para a redução da circulação do vírus”, explicou o secretário.



De acordo com ele, o município continua aplicando a dose de reforço/terceira dose em idosos a partir de 60 anos com um intervalo de 3 meses da segunda dose, assim como profissionais e trabalhadores da saúde com intervalo também de 3 meses. "A dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, a partir de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. De acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Saúde", ressaltou a Saúde no texto.

A segunda dose está sendo aplicada em pessoas a partir de 12 anos, com 8 semanas de intervalo da primeira dose. O município segue em repescagem contínua para aplicação da primeira e segunda dose da vacina.

Os documentos necessários para dose de reforço/terceira dose são: Identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da segunda dose. Já para segunda dose adultos: identidade, CPF e comprovante de residência. Para os adolescentes, além da identidade, CPF e comprovante de residência, é necessário a presença do responsável legal.

Os locais de vacinação são:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.