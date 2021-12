O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, vai realizar uma palestra sobre a importância da educação e cultura para o desenvolvimento social. - Foto: Agência Brasil

A Prefeitura de Niterói, por meio das Secretarias Municipais de Educação e das Culturas, convidou o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira para realizar uma palestra sobre a importância da educação e cultura para o desenvolvimento social, na próxima quinta-feira (02). O debate "Educação e Cultura'' será realizado no Solar do Jambeiro, às 16h, com transmissão ao vivo na página do Facebook da Secretaria de Educação de Niterói.

Juca Ferreira é um sociólogo e político baiano. Foi ministro da Cultura no período de 2008 a 2010 e voltou a exercer o cargo de 2015 a 2016. Juca é referência no tema desde a década de 90, quando fundou o Projeto Axé, voltado para crianças e adolescentes em situação de risco social.

“O Brasil vive uma das suas piores crises. Na verdade, são muitas crises: redução da atividade econômica com falências e desemprego, mais de 15 milhões de pessoas passando fome, inflação, pandemia, etc… Vai ser preciso interromper esse processo de demolição de tudo que foi conquistado e tudo que foi construído com muita luta. É necessário recompor o Estado para retomarmos o caminho do desenvolvimento com democracia, justiça social e sustentabilidade. A educação e o desenvolvimento cultural são dois componentes incontornáveis desta retomada”, afirmou o ex-ministro.

O evento contará com a participação do vice-prefeito Paulo Bagueira, do secretário de Educação, Vinicius Wu, do secretário das Culturas, Leonardo Giordano, e da diretora da Fundação de Arte de Niterói, Roberta Martins.

“As políticas de educação e cultura se tornarão ainda mais próximas e integradas no próximo ano, a partir do fortalecimento dos programas Pacto Niterói pela Educação e Cidade Educadora. Os projetos envolvendo as duas áreas são essenciais para a ampliação da oferta de educação em tempo integral prevista para o próximo período”, disse o secretário de Educação, Vinicius Wu.

Para Leonardo Giordano, há uma guerra ideológica imposta hoje na sociedade. Somente com amplo investimento em ações integradas de educação e cultura será possível avançar para um país mais justo, igualitário e menos violento.

"Temos assistido com horror aos ataques à ciência, à educação, à cultura, ações que têm como consequência o retrocesso e a morte. Somente com amplo investimento em políticas públicas de cultura, educação, saúde, entre outras, conseguiremos superar essas crises que ameaçam nosso povo e assolam o país. Niterói se projeta como referência e vanguarda ao pautar esses debates fundamentais para a transformação social e investir nas melhores práticas de gestão. A presença de Juca aqui é mais uma demonstração disso. Cultura e educação juntos podem mudar o rumo do país. Por isso, os projetos que estamos estabelecendo entre as secretarias são tão fundamentais", afirmou.

Ainda no evento, será divulgado o resultado das contribuições do Seminário de Educação e Cultura: Educação e Cultura como um Direito, que debateu com diferentes setores da população e os educadores da rede diversos temas envolvendo essas duas áreas. Além disso, será divulgado quais políticas de educação e cultura a população pensa para as escolas da rede, resultado obtido através de consulta pública.

Edital do samba - Logo após o debate Educação e Cultura, o Solar do Jambeiro será palco do lançamento do edital Samba e Educação. O projeto é uma parceria do gabinete do Vice-Prefeito, Paulo Bagueira, e das secretarias de Educação, Participação Social, Culturas e Assuntos Estratégicos. O edital vai contemplar oficinas, cursos e demais atividades propostas por personalidades do samba sobre a história africana e a cultura afro-brasileira. Serão contemplados também projetos desenvolvidos pelas escolas da rede com a temática.