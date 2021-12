A equipe finalista de Robótica do Espaço Nova Geração (ENG), batizada de "Família Stitch", é formada pelos alunos Tassiane Medeiros (16), Alisson Pimentel (16) e Eduarda Andrade (18). - Divulgação PMN

A equipe finalista de Robótica do Espaço Nova Geração (ENG), batizada de "Família Stitch", é formada pelos alunos Tassiane Medeiros (16), Alisson Pimentel (16) e Eduarda Andrade (18).Divulgação PMN

Publicado 03/12/2021 18:26

As atividades culturais, esportivas e a capacitação em várias áreas já começam a dar resultados no Espaço Nova Geração (ENG) do Cantagalo, na Região Oceânica. Tanto que os alunos de Robótica conseguiram classificação na fase nacional do Torneio Brasil de 2021. A equipe foi uma das três selecionadas na etapa regional, que contou ainda com times de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A competição nacional vai acontecer virtualmente nos dias 5 e 6 de dezembro. O tema do Torneio Brasil de Robótica deste ano é “Eliminação do Trabalho Infantil”, proposto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O Projeto Espaço Nova Geração faz parte do Pacto Niterói Contra a Violência. O programa municipal oferece 1.200 vagas gratuitas em cursos como teatro, inovação tecnológica, trabalhos manuais, além de práticas esportivas no contraturno escolar para crianças e jovens de 6 a 29 anos.



O Espaço Nova Geração funciona nos CIEPs municipalizados Anísio Teixeira, no Fonseca; e Ester Botelho, no Cantagalo. Criado pela Prefeitura de Niterói, o projeto tem o objetivo de promover o desenvolvimento de crianças e jovens com oportunidades que abrem horizontes e trazem novas perspectivas para o futuro.



A equipe finalista de Robótica do Espaço Nova Geração (ENG), batizada de “Família Stitch”, é formada pelos alunos Tassiane Medeiros (16), Alisson Pimentel (16) e Eduarda Andrade (18). Eles pensaram em um projeto que utiliza câmeras com inteligência artificial para reconhecer possíveis trabalhos infantis na região da unidade.

A competição é uma iniciativa da empresa R2E (Robótica, Educação e Eventos), que tem entre os seus objetivos preparar crianças, jovens e adultos para atuarem de diferentes formas em torneios científicos.

“Só a participação já é importante para esses jovens. Esse é o objetivo do nosso trabalho dentro da proposta do Pacto Niterói Contra a Violência. É muito importante essa participação. Independentemente do resultado, já é um estímulo para que jovens e crianças queiram participar do projeto”, explicou Bárbara Siqueira, coordenadora geral do Programa Nova Geração.

Gerson da Silva Monteiro Durães de Souza é professor de Inovação e Tecnologia e responsável pelo treinamento dos alunos. Ele destacou que a conquista é fruto do esforço da equipe. “No início eles tiveram algumas dificuldades, mas conseguimos trabalhar bastante e chegar a um ótimo resultado. Pra mim, a participação e o engajamento deles já eram suficientes, independentemente do resultado da classificação. Eu já estava satisfeito só pelo trabalho que realizaram. O projeto apresentado por eles no torneio contribui demais para o desenvolvimento de Niterói”, afirmou o professor.