O gari está internado em um hospital particular de São Gonçalo e continua na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Agência Brasil

Publicado 03/12/2021 17:36

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) iniciou uma campanha para conseguir doadores de sangue para o funcionário Alcenir da Silva Marins, de 28 anos, que sofreu um acidente no dia 14 de novembro, quando trabalhava na rua Padre Anchieta, no Centro de Niterói. O acidente ocorreu enquanto o servidor limpava um duto de resíduos. Ele tocou acidentalmente com um bastão em um fio de alta tensão e sofreu uma descarga elétrica, o que resultou em diversas queimaduras pelo corpo.

Segundo as informações, o gari está internado em um hospital particular de São Gonçalo e continua na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). "Desde o acidente, a Companhia está apoiando a vítima e familiares com as equipes de serviço social e de médicos do trabalho. A Clin também viabilizou o atendimento do setor de psicologia da Prefeitura. A companhia disponibilizou um veículo para visitas no hospital", informou a Companhia no texto.

Aos interessados, para a campanha de doação de sangue, a Clin providenciou uma van que, neste sábado (04), levará os funcionários da empresa que tenham interesse em doar. Na próxima terça-feira (07), o transporte estará disponível para que familiares da vítima também participem da campanha. Quem quiser participar desta campanha, basta ir ao ponto de coleta SERUM e informar que a doação é para Alcenir da Silva Marins. Este banco de sangue fica na Avenida Marechal Floriano, nº 99, no Centro de Niterói