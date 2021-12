O evento terá a participação de grupos de teatro formados, majoritariamente, por artistas da cidade. - Divulgação PMN

Publicado 03/12/2021 17:50

A cidade de Niterói vai receber entre os dias 6 e 15 de dezembro a 14º edição do Niterói em Cena - "Uma Ponte para Nós”. O evento terá a participação de grupos de teatro formados, majoritariamente, por artistas da cidade. A iniciativa foi planejada para auxiliar a classe artística local, prejudicada pela pandemia.

Segundo as informações, a seleção das atrações dessa edição foi realizada pelo curador Duda Woyda. Serão oferecidas quatro mostras. Na programação, espetáculos, cenas curtas e cenas curtíssimas, em um formato híbrido. Com um total de 41 atrações gratuitas. A parte presencial do evento, realizada na Sala Nelson Pereira dos Santos, é composta por: ‘Mostra Cenas Curtas’, que reúne 14 cenas, entre 10 e 20 minutos; ‘Mostra Palco’, com 3 espetáculos. As programações presenciais, na Sala Nelson Pereira dos Santos, acontecem às segundas, terças e quartas, nos seguintes dias: de 6 a 8 de dezembro; e de 13 a 15 de dezembro.

A parte virtual será composta por: ‘Mostra Teatro em Casa’, com 4 espetáculos, que vão poder ser vistos pelo canal do Youtube do Festival e pelo WhatsApp (informações no site) e ‘Mostra Curtíssima’, que contará com a exibição de 20 vídeos de cenas de até um minuto, exibidos ao longo do evento, por meio das redes sociais do festival. Programação em www.niteroiemcena.com.br.

Fabio Fortes, diretor do festival, disse que estava muito feliz e honrado com a oportunidade dada pela Prefeitura: "Estou devolvendo para os artistas da cidade, um pouco do tanto que já me deram através do apoio e participação em todas as edições anteriores. O 14º Niterói em Cena vai mostrar que Niterói sabe fazer teatro de qualidade e o público assistirá a grandes trabalhos".

A programação completa pode ser conferida em www.niteroiemcena.com.br