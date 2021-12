A Afac vai lançar na segunda-feira (13), às 19h30min., na Câmara de Vereadores de Niterói, o livro "Afac: 90 anos promovendo a inclusão para transformar vidas". - Divulgação Afac - Foto: Sérgio Gomes

Publicado 06/12/2021 17:17 | Atualizado 06/12/2021 17:48

A Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (Afac) vai lançar na segunda-feira (13), às 19h30min., na Câmara Municipal de Niterói, o livro "Afac: 90 anos promovendo a inclusão para transformar vidas", escrito pela jornalista Irma Lasmar e publicado pela DB Editora. A entidade, sediada em Niterói, atende pessoas com deficiência visual e intelectual de todo o estado do Rio de Janeiro por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo as informações, o conteúdo rememora a fundação, os principais presidentes, os provedores, as sedes, o papel inicial da instituição, a mudança de atuação na sociedade sob influência de uma nova visão sobre a inclusão do cego e o processo de transformação do perfil assistencialista para o assistencial.

"A obra ainda conta com depoimentos de colaboradores e parceiros da instituição e terá uma versão especial em e-book, ancorada em uma plataforma que possibilitará a leitura pela ferramenta Dosvox, de audiodescrição para pessoas com deficiência visual", revelou a jornalista Irma Lasmar.

Segundo as informações, o livro tem tiragem limitada de 500 exemplares (iniciais) e distribuição gratuita.