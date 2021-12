Os recursos vão ajudar pessoas com deficiência a navegar pela página com maior facilidade. - Divulgação

Publicado 06/12/2021 18:00 | Atualizado 06/12/2021 18:05

O site da Prefeitura de Niterói em comemoração ao Dia Nacional da Acessibilidade, celebrado no dia 5 de dezembro, passou a contar, a partir desta segunda-feira (06), com recursos que vão ajudar pessoas com deficiência a navegar pela página com maior facilidade. A Secretaria Municipal de Acessibilidade é responsável pelo projeto que tem como objetivo expandir a política de inclusão em Niterói. A página oficial da prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) recebeu os ícones da ‘mãozinha’, da ‘pessoa falando’ e do ‘olho cortado’ que ficam do lado esquerdo na área de visualização. Os novos itens vão auxiliar pessoas com deficiência como cegos, analfabetos, surdos e disléxicos no acesso às informações de serviços e notícias da cidade.

A secretária de Acessibilidade de Niterói, Jennifer Lynn, explicou que a secretaria investe e amplia a política de acessibilidade no município. “Estamos ampliando a política inclusiva em Niterói. Fizemos parceria com vários órgãos do governo e demos workshops e treinamentos em Língua Brasileira dos Sinais (Libras), em utilização de ferramentas assistivas e estamos promovendo ações integradas e intersetoriais pensando na melhoria do acesso das pessoas com deficiência aos serviços da prefeitura”, contou a secretária.

Conforme as alterações, o primeiro ícone, da ‘mãozinha’, faz a leitura em libras. O segundo, que parece uma ‘pessoa falando’, realiza a leitura por áudio. Já o último, que aparenta um ‘olho cortado’, oferece recursos como baixo contraste, modo noturno, aumento ou alteração da fonte, espaçamento das letras, entre outros. Para utilizar os recursos de libras ou leitura por áudio, basta selecionar o trecho no site e apertar a setinha para que a assistente faça a tradução em sinais ou a leitura.

Denise Machado, 34 anos, possui uma deficiência visual popularmente chamada de visão subnormal, adquirida há cerca de três anos. Segundo ela, o site ficou mais fácil de navegar. "Ficou muito legal. Com a baixa visão, tenho bastante dificuldade para acessar conteúdos. Meu celular e computador são adaptados para mim, mas esses recursos de espaçamento de letras, zoom e a troca de cor me facilitam bastante na leitura", disse Denise.

O site da Prefeitura de Niterói passou a contar com a tecnologia assistiva Rybená que traduz textos do português para Libras e Voz. Assim, surdos, pessoas com deficiências intelectuais, analfabetos funcionais, idosos, disléxicos e outras pessoas com dificuldades de leitura e de compreensão de textos podem consumir conteúdos e interagir com a plataforma. De acordo com dados do IBGE, 5% da população brasileira é composta por surdos. Isso corresponde a mais de 10 milhões de cidadãos com barreiras de comunicação. O site está em fase de teste utilizando o Avatar Universal que depois será alterado para o Avatar vencedor da Consulta Pública que ocorreu em setembro pela plataforma Colab