O DJ Wally animará o Festival de Boteco das 12h às 22h. - Divulgação

O DJ Wally animará o Festival de Boteco das 12h às 22h. Divulgação

Publicado 07/12/2021 18:54

A primeira edição do Festival de Boteco vai ter início neste fim de semana entre sexta-feira (10) até domingo (12). O evento, que promete levar muita música e comida boa a Niterói, vai acontecer no bairro São Domingos, na Zona Sul, no Reserva Cultura.

O festival ocorre até domingo (12). Segundo o produtor Bruno Bernardo, finalmente Niterói vai ter um Festival de Boteco para chamar de seu. " O evento, que acontecerá no Reserva Cultural, terá o melhor da gastronomia dos botequins com direito a diferentes cervejas artesanais, drinks especiais e, claro, muita música para animar", ressaltou Bernardo.



Ele disse que já confirmaram presença no evento os botequins: Batida carioca, Poderosa na chapa, Sabor do Nordeste, Lima limão, Sabores sobre rodas, entre muitos outros. "Além de muita comida e bebida boas, teremos a feira Hit com diversos expositores de moda e artesanato", realçou o produtor.

De acordo com o organizador, o encontro vai permitir a participação de animais e terá muita animação. "O pet dos visitantes serão bem vindo também e todos os dias, o DJ Wally animará o evento das 12h às 22h. E sempre às 18h, uma banda subirá ao palco montado especialmente para o evento. Ainda na sexta-feira (10), a cantora Lara Zuzarte tocará o melhor do sertanejo. No sábado (11), será a vez da Roda de Samba do Mikimba e no domingo (12), o cantor Flávio Farias vai representar o melhor do pop rock nacional e internacional", explicou o Bruno Bernardo.



Segundo ele, no espaço, as crianças também terão muita diversão. "Em todos os dias do Festival, haverá uma Área Kids. A entrada é gratuita, mas pedimos, se possível, para que os visitantes levem um quilo de alimento não-perecível, que será doado para o Abrigo do Cristo Redentor de São Gonçalo", finalizou o produtor Bruno Bernardo.