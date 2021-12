A coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais e Institucionais, Katherine de Azevedo, representou a cidade no evento. - Foto site PMN

A coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais e Institucionais, Katherine de Azevedo, representou a cidade no evento.Foto site PMN

Publicado 08/12/2021 16:56 | Atualizado 08/12/2021 17:26

A cidade de Niterói passou a integrar, na última semana, o Conselho de Mercocidades, uma iniciativa que reúne 361 cidades de 10 países da América Latina. Segundo as informações, o grupo concentra municípios onde habitam mais de 120 milhões de pessoas, e se reuniu na XXVI Cúpula de Mercociudades, em Esteban Echeverría (Argentina).

De acordo com o poder público, o Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói participou do encontro para discutir novas formas de enfrentar os desafios dos governos locais, as respostas às mudanças climáticas, a construção de cidades mais resilientes e democráticas para criar valores e inclusão social por meio da geração de alianças estratégicas com todos os setores de nossas comunidades.



A coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais e Institucionais, Katherine de Azevedo, representou a cidade no evento e integrou a reunião do Conselho de Mercocidades. Durante o encontro foi oficializada a integração do município de Niterói no Conselho, órgão superior de direção entre assembleias, composto por diversas cidades da América do Sul.



“Para Niterói, passar a compor o Conselho de Mercocidades demonstra a intenção e a importância dada pelo município no estreitamento dos laços das cidades participantes e na reativação da interação na Rede de Mercocidades. O município também reconhece a necessária troca de experiências e aprendizados entre as cidades, na implementação de novas ações e, também, na constante atualização de ações já existentes, no que diz respeito à Educação, Tecnologia e demais áreas”, disse Katherine.