Publicado 28/12/2021 19:24

A Defesa Civil de Niterói informou, pelas redes sociais, na manhã desta terça (28), que a cidade está no estado de vigilância. O município estava em estágio de atenção por conta das fortes chuvas que caíram na semana passada. As fortes chuvas que caíram na cidade causaram diversos transtornos, como alagamentos e quedas de árvores e postes, principalmente na Zona Sul (São Francisco) e na região central de Niterói.

A postagem da Defesa Civil foi a seguinte: "Retorno para estágio de VIGILÂNCIA às 07h25min. Núcleos de chuva que atuaram na cidade Niterói durante a tarde e início da noite de segunda-feira (27/12) se afastaram da cidade de Niterói e se dispersaram. Houve apenas registro de chuva fraca a moderada isolada na cidade. Para hoje (28/12), há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde na cidade de Niterói. Permanecemos no monitoramento e enviaremos informes conforme necessidade e atualizações (Em caso de emergência ligue 199 ou 2620-0199)", afirmou o órgão na postagem.



De acordo com o Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul (Alert-AS) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), não há nenhum alerta previsto para o estado do Rio de Janeiro entre terça (28) e quarta (29).



Para esta quarta-feira (29), a temperatura mínima prevista pelo INMET é de 20°C, enquanto a máxima deve chegar a 31°C. Há previsão de chuva isolada na parte da manhã, mas o tempo não vai firmar ao longo do dia e pode chover mais.

Chuva na virada do ano

Segundo o Climatempo, a virada do ano será de muita chuva. O órgão destaca que só neste mês de dezembro, três eventos de corredor de umidade atuaram nas áreas do centro-norte do país. Além disso, para o último dia do mês, segundo o órgão, a tendência é que uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) volte a se configurar sobre o país, provocando muita chuva em alguns estados.

"A ZCAS deve atuar de sexta (31) até o domingo (2) e dessa vez vai atuar um pouco mais para baixo, na posição média normal. Com isso, a chuva volumosa não vai ficar sobre a Bahia. Neste período, a expectativa é de muita chuva em áreas do sul e leste do Amazonas, Rondônia, sul do Pará, norte do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, algumas regiões de São Paulo, Rio De Janeiro e Minas Gerais", ressaltou o Instituto .