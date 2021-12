O acidente envolvendo carro e moto ocorreu na Avenida Professor Romanda Gonçalves, no cruzamento com a Rua Nicarágua. - Divulgação moradores do local

Publicado 27/12/2021 21:32 | Atualizado 27/12/2021 21:39

O motociclista Walace Oliveira, de 29 anos, que morreu após se envolver em um acidente em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, estava com a irmã, de 26 anos, na garupa e indo visitar o pai em Itaipuaçu. Segundo os populares, eles moram em São Francisco, na Zona Sul.



A batida aconteceu na manhã desta segunda-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros a mulher socorrida, foi para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. A direção da unidade informou que a paciente apresenta estado de saúde estável. O acidente envolvendo carro e moto ocorreu na Avenida Professor Romanda Gonçalves, no cruzamento com a Rua Nicarágua, local muito criticado por quem mora próximo devido aos constantes acidentes.



Caso do morador, Jackson Lima Gonçalves Azevedo, ele disse que mora bem na esquina há mais de 25 anos e que, infelizmente, nesses cruzamentos da Romanda todos os dias tem dois até quatro acidentes diariamente. “Fiquei sabendo através de uma de minhas postagens de um dos acidentes, que tem um projeto da Prefeitura, por meio da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), para colocar os Traffic Calm em toda extensão da Romanda. Antes disso não sabia de nada”, ressaltou o morador.



A NitTrans informa que monitora todos os acidentes que ocorrem na cidade com o objetivo de elaborar, caso necessário, estratégias que possam minimizar os impactos do trânsito nas vias da cidade. De acordo com o órgão, entre janeiro e outubro de 2021 foram registrados quatro acidentes na Avenida Professora Romanda Gonçalves.



A pasta disse ainda que realizou, no dia 18 de dezembro, um reforço na sinalização vertical e horizontal do local, além da implementação de redutores de velocidades ao longo da Avenida Professora Romanda Gonçalves.