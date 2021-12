A Prefeitura de Niterói disse que vai apoiar os sambistas da cidade. - Divulgação/ Foto: Eduardo Hollanda

Publicado 27/12/2021 13:34

Os sambistas da cidade de Niterói ganharam um apoio e tanto para este Carnaval. As Escolas de Samba, que desfilam na Rua da Conceição e na Sapucaí vão poder contar da Prefeitura com a subvenção, que foi garantida pelo prefeito Axel Grael e o vice-prefeito, Paulo Bagueira, durante reunirão com os dirigentes das agremiações para discutir os detalhes do incentivo em 2022. Sobre os blocos de rua, o Executivo garantiu que o município vai seguir respeitando a ciência para definir, nas próximas semanas, se vai autorizar ou não os blocos que vão às ruas da cidade. "Queremos continuar a ser exemplo no combate à pandemia da Covid-19", destacou o poder publico no texto.

Durante a reunião com representantes das escolas que desfilam na Rua da Conceição e da Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos do Sossego, o prefeito Axel Grael pediu às agremiações que exijam vacinação e uso de máscaras nos ensaios e desfiles. “Tradicionalmente, a Prefeitura de Niterói apoia esta importante expressão cultural, tão democrática, que é o carnaval. Esse apoio, fundamental para toda uma cadeia produtiva, vai continuar”, adiantou Grael.

Em relação aos blocos carnavalescos, o prefeito explicou que ainda não há definição se serão autorizados a desfilarem. “Neste momento, é preciso cautela. Vamos continuar acompanhando a situação da Covid-19 na cidade e na Região Metropolitana para tomar esta decisão com amparo do comitê científico”, garantiu.